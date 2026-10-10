Συναγερμός στην Σαουδική Αραβία: Πυραυλική επίθεση στο αεροδρόμιο «Βασιλιάς Χαλίντ» στο Ριάντ

Νέος συναγερμός στο αεροδρόμιο του Ριάντ, καθώς αναφέρθηκε πυραυλική επίθεση από τους Χούθι. Οι ταξιδιώτες καλούνται να επικοινωνήσουν με τις αεροπορικές εταιρείες τους πριν αναχωρήσουν.

Πυραυλική επίθεση στο αεροδρόμιο «Βασιλιάς Χαλίντ» στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας αναφέρθηκε ότι σημειώθηκε, με τον χώρο να εκκενώνεται. Το αεροδρόμιο είχε βρεθεί στο στόχαστρο των ανταρτών Χούθι και την προηγούμενη ημέρα.

Σύμφωνα με το Reuters, το οποίο επικαλείται αυτόπτη μάρτυρα, περισσότερα από 12 ασθενοφόρα κατευθύνονται προς το αεροδρόμιο, ενώ μέχρι στιγμής, οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας δεν έχουν προχωρήσει σε δημόσια δήλωση σχετικά με την επίθεση.

Ταξιδιωτική προειδοποίηση προς τους επιβάτες

Το αεροδρόμιο εξέδωσε ταξιδιωτική προειδοποίηση, καλώντας τους ταξιδιώτες να ενημερωθούν για την κατάσταση των πτήσεών τους προτού ξεκινήσουν για τον χώρο. «Παρακαλούμε επικοινωνήστε απευθείας με την αεροπορική σας εταιρεία και επιβεβαιώστε την κατάσταση της πτήσης σας πριν μεταβείτε στο αεροδρόμιο», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

#BREAKING King Khalid International Airport in Riyadh, Saudi Arabia, has been closed following a Houthi strike. https://t.co/fPSeb27hdv October 10, 2026

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει δημόσια τοποθέτηση από τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας για το περιστατικό, ενώ παράλληλα, δεν έχουν δοθεί επίσημες πληροφορίες για ενδεχόμενους τραυματισμούς ή για την έκταση των ζημιών. Οι επιβάτες καλούνται να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις του αεροδρομίου και των αεροπορικών εταιρειών τους για τυχόν αλλαγές στα δρομολόγια.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ