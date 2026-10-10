Φοιτήτρια στις ΗΠΑ μας εξηγεί τι είναι το «greek life» και πώς μπορεί να ευνόησε τους δράστες στο Κορνέλ

Με αφορμή την υπόθεση του Κορνέλ, εξερευνούμε τον κόσμο των αμερικανικών φοιτητικών αδελφοτήτων, τα προνόμια, τα ισχυρά δίκτυα και τα ερωτήματα για τη λογοδοσία.

Όταν άκουσα ότι ο ομαδικός βιασμός της τότε 19χρονης κοπέλας στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ έγινε μέσα σε σπίτι φοιτητικής αδελφότητας - sorority και fraternity - αλλά και όταν έμαθα ότι η ίδια η κουλτούρα αυτών των αδελφοτήτων και τα προνόμια που τις συνοδεύουν ενδέχεται να συνδέονται με την ατιμωρησία των κατηγορουμένων, άρχισα να αναρωτιέμαι τι ακριβώς είναι αυτές οι κλειστές φοιτητικές ομάδες, για τις οποίες στην Ελλάδα έχουμε μάθει κυρίως μέσα από σειρές των '90s.

Τα πάρτι, η αίσθηση του ανήκειν και τα «πλουσιόπαιδα» ήταν τα στοιχεία με τα οποία μέχρι στιγμής εγώ ταύτιζα τα sororities, την στιγμή που στο μυαλό μου οριακά ήταν (και είναι ακόμα) κάτι σαν αίρεση.

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