Αδιανόητο: Το ChatGPT έγινε ο «δικηγόρος» Βρετανού και τον βοήθησε να γλιτώσει πρόστιμο μετά από τρία χρόνια

Ο Ραφάλ Γκόραλ βρέθηκε αντιμέτωπος με χρέωση για πάρκινγκ επειδή καθυστέρησε να πληρώσει το εισιτήριό του. Με τη βοήθεια του ChatGPT, κατάφερε τελικά να δικαιωθεί έπειτα από τρία χρόνια.

Μια υπόθεση που κράτησε τρία χρόνια κατάφερε να κλείσει με τη βοήθεια του ChatGPT ένας 45χρονος Βρετανός, ο οποίος αρνήθηκε να πληρώσει πρόστιμο στάθμευσης περίπου 115 ευρώ, υποστηρίζοντας ότι δεν έπρεπε να χρεωθεί για την καθυστέρηση στην πληρωμή.

Ο Ραφάλ Γκόραλ είχε επισκεφθεί τον Αύγουστο του 2023 το Νιούκι της Κορνουάλης, προκειμένου να περάσει μια ημέρα δίπλα στη θάλασσα. Στάθμευσε το αυτοκίνητό του σε χώρο που διαχειρίζεται η εταιρεία Smart Parking Limited και περίμενε στην ουρά για να πληρώσει. Όταν έφτασε στο μηχάνημα, διαπίστωσε ότι δεν δεχόταν πληρωμές με κάρτα. Έτσι, αποφάσισε να κατεβάσει μια εφαρμογή στο κινητό του και να πληρώσει ηλεκτρονικά.

Η καθυστέρηση που του κόστισε 115 ευρώ

Το πρόβλημα ήταν ότι ο χρόνος στάθμευσης άρχιζε να υπολογίζεται από τη στιγμή που καταγραφόταν η πινακίδα του οχήματος κατά την είσοδο στον χώρο. Μέχρι να ολοκληρώσει την πληρωμή μέσω της εφαρμογής, είχαν περάσει 16 λεπτά. Στις 25 Αυγούστου 2023, έλαβε ειδοποίηση για χρέωση στάθμευσης ύψους περίπου 115 ευρώ. Ο Γκόραλ άσκησε ένσταση τον Σεπτέμβριο, ωστόσο, όπως υποστήριξε, δεν έλαβε απάντηση.

Μέχρι τον Ιανουάριο, η χρέωση είχε αυξηθεί στα περίπου 195 ευρώ, ενώ στη συνέχεια δεχόταν επιστολές που, σύμφωνα με τον ίδιο, τον προειδοποιούσαν για το ενδεχόμενο δικαστικής διαδικασίας. «Έκανα ένσταση αμέσως και δεν άκουσα τίποτα από αυτούς. Μου έστελναν επιστολές λέγοντας ότι έπρεπε να πάω στο δικαστήριο. Προσπαθούσαν να με φοβίσουν», ανέφερε.

Πώς τον βοήθησε το ChatGPT

Έπειτα από επανειλημμένες επιστολές και χρόνια αντιπαράθεσης με την εταιρεία, ο 45χρονος αποφάσισε να χρησιμοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη για να οργανώσει την απάντησή του. Ανέβαζε στο ChatGPT τις επιστολές που λάμβανε και ζητούσε καθοδήγηση για το πώς έπρεπε να απαντήσει και ποια βήματα μπορούσε να ακολουθήσει.

«Από την αρχή μέχρι το τέλος, κάθε φορά που λάμβανα μια επιστολή, ρωτούσα το ChatGPT τι να κάνω. Μου έλεγε τι να γράψω, πού να απευθυνθώ και όλα τα σχετικά. Τα έκανα όλα με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης», δήλωσε. Η αντιπαράθεση συνεχίστηκε μέχρι τον Οκτώβριο του 2026, όταν, σύμφωνα με το δημοσίευμα του LADbible, η εταιρεία τον απείλησε με δικαστική διαδικασία, ενώ η χρέωση είχε μειωθεί στα περίπου 69 ευρώ. Τελικά, η απαίτηση πληρωμής ακυρώθηκε και ο Γκόραλ δεν χρειάστηκε να καταβάλει το ποσό.

Ο ίδιος εξήγησε ότι δεν επέμεινε επειδή δεν μπορούσε να πληρώσει, αλλά επειδή θεωρούσε άδικη τη χρέωση. «Από την αρχή μέχρι το τέλος, δεν ήταν θέμα χρημάτων. Θα μπορούσα να τα πληρώσω, αλλά ήταν θέμα αρχής. Αν ξέρεις ότι έχεις δίκιο, δεν θα έπρεπε να πληρώνεις χρήματα σε αυτούς», ανέφερε. Παρομοίασε, μάλιστα, την υπόθεσή του με τη μάχη του Δαβίδ με τον Γολιάθ, υποστηρίζοντας ότι βρέθηκε απέναντι σε μια μεγάλη εταιρεία με νομική υποστήριξη, η οποία τελικά υποχώρησε. «Είμαι πολύ χαρούμενος. Αυτή η εξέλιξη με έκανε πραγματικά να νιώσω καλύτερα, έπειτα από τρία χρόνια αγώνα», πρόσθεσε.

Σημειώνεται ότι η χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης δεν υποκαθιστά την επαγγελματική νομική συμβουλή.

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