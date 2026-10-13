Η Μάχη της Ηλεκτρικής: Ο πατέρας του Βέγγου, δύο ήρωες του Ολυμπιακού και οι Κασιδιάρηδες

Μία ημέρα σαν σήμερα, στις 13 Οκτωβρίου 1944, έγινε η πολυθρύλητη Μάχη της Ηλεκτρικής στο Κερατσίνι, αυτή που θα έκρινε αν το λεκανοπέδιο θα βυθιζόταν στο σκοτάδι ή όχι.

Την ημέρα που η Αθήνα πανηγύριζε την απελευθέρωσή της από τις ναζιστικές ορδές, στο Κερατσίνι πολίτες και αντάρτες ετοιμαζόντουσαν για μια από τις σημαντικότερες και κομβικότερες μάχες στην περιοχή: αυτή που θα έκρινε αν το λεκανοπέδιο θα βυθιζόταν στο σκοτάδι ή όχι.

Τη Μάχη της Ηλεκτρικής που έγινε μια ημέρα σαν σήμερα, 13 Οκτωβρίου 1944 και έσωσε το λεκανοπέδιο από ένα blackout που θα κρατούσε πολύ καιρό και θα είχε δραματικές επιπτώσεις για τον δοκιμαζόμενο λαό.

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