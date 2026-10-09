Χάιντι Κλουμ: Στα 53 της, ποζάρει topless και φέρνει ξανά το καλοκαίρι

Στα 53 της, η Χάιντι Κλουμ ποζάρει τόπλες και νιώθει πιο άνετα από ποτέ με το σώμα της.

Η Χάιντι Κλουμ συνεχίζει να μοιράζεται αποκαλυπτικές φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Το 53χρονο μοντέλο νιώθει τέλεια με το σώμα της και γι' αυτό έχει αποφασίσει να το δείχνει.

Τώρα, το 53χρονο μοντέλο δημοσίευσε μια φωτογραφία, στην οποία ποζάρει μπρούμυτα δίπλα στην πισίνα, φορώντας μόνο ένα μικροσκοπικό μαύρο μπικίνι στο κάτω μέρος. Τα ξανθά μαλλιά της πέφτουν στην πλάτη της, ενώ δίπλα της απολαμβάνει τον ήλιο ο σκύλος της. «Έχει ζέστη στο Λος Άντζελες», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης, με τους θαυμαστές της να σπεύδουν να σχολιάσουν τη φωτογραφία.

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