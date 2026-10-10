Η Κένταλ Τζένερ άφησε ελάχιστα στη φαντασία με το πιο τολμηρό animal print look

Η Κένταλ Τζένερ φόρεσε ένα παλτό χωρίς τίποτα από μέσα και το αποτέλεσμα είναι τολμηρό.

Η Κένταλ Τζένερ ξέρει καλά πώς να τραβάει την προσοχή με τις εμφανίσεις της και η νέα της φωτογράφιση για το brand Frame είναι η απόδειξη. Αυτή τη φορά, άφησε στην άκρη τα περίπλοκα σύνολα και απέδειξε ότι ένα εντυπωσιακό πανωφόρι μπορεί να είναι αρκετό για να δημιουργήσει ένα ολόκληρο look. Και όχι, δεν μιλάμε για ένα συνηθισμένο παλτό.

Στη νέα ασπρόμαυρη καμπάνια για τη συλλογή Jackets & Coats του brand, την οποία παρουσίασε στο Instagram στις 9 Οκτωβρίου, το μοντέλο ποζάρει φορώντας ένα γούνινο παλτό με animal print και σχεδόν τίποτα άλλο. Με τον έναν ώμο και την πλάτη ακάλυπτα, η Κένταλ Τζένερ αφήνει το πανωφόρι να πρωταγωνιστήσει, ενώ τα μαύρα ψηλοτάκουνα πέδιλα με τα λεπτά λουράκια προσθέτουν μια ακόμη πιο θηλυκή πινελιά.

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