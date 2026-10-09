Μεξικό: 28χρονη βρέθηκε νεκρή στο αεροπλάνο μετά από πτήση 4 ωρών – Το κατάλαβαν στην αποβίβαση

Η 28χρονη ταξίδευε με πτήση της Volaris από την Τιχουάνα προς το Ταπατσούλα του Μεξικού. Οι επιβάτες αντιλήφθηκαν ότι δεν ανταποκρινόταν όταν άρχισε η αποβίβαση.

Μια 28χρονη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή στη θέση της σε αεροπλάνο της αεροπορικής εταιρείας Volaris, όταν το αεροσκάφος προσγειώθηκε στο Ταπατσούλα, στην πολιτεία Τσιάπας του Μεξικού, και οι επιβάτες άρχισαν να αποβιβάζονται.

Η νεαρή γυναίκα ταξίδευε με την πτήση 3358 από την Τιχουάνα προς το διεθνές αεροδρόμιο του Ταπατσούλα. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου, χωρίς να έχει αναφερθεί κάποιο έκτακτο περιστατικό κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Πώς αποκαλύφθηκε ο θάνατός της

Όταν οι επιβάτες άρχισαν να εγκαταλείπουν την καμπίνα, όσοι βρίσκονταν κοντά στην 28χρονη παρατήρησαν ότι παρέμενε ακίνητη στη θέση της και δεν ανταποκρινόταν. Ειδοποιήθηκε το πλήρωμα και κλήθηκαν διασώστες, οι οποίοι επιβιβάστηκαν στο αεροσκάφος. Κατά τον έλεγχο διαπίστωσαν ότι η γυναίκα δεν είχε ζωτικά σημεία. Η πτήση είχε διάρκεια περίπου τεσσάρων ωρών και, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ολοκληρώθηκε χωρίς να έχει αναφερθεί κάποια έκτακτη ιατρική ανάγκη εν πτήσει. Ωστόσο, δεν έχει διευκρινιστεί πότε ακριβώς επήλθε ο θάνατος.

Η γυναίκα ταυτοποιήθηκε ως Abidai López Solís, καταγόταν από την Ακακαγκόουα της Τσιάπας και επέστρεφε στην περιοχή για να επισκεφθεί την οικογένειά της, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης. Τα πρώτα ιατροδικαστικά ευρήματα που δημοσιεύτηκαν στον μεξικανικό Τύπο συνέδεσαν τον θάνατό της με καρδιοαναπνευστική ανακοπή και φυσικά αίτια. Οι συγγενείς της αναγνώρισαν τη σορό της στις 8 Οκτωβρίου και ανέλαβαν τη μεταφορά της στην ιδιαίτερη πατρίδα της για την κηδεία. Η υπόθεση έγινε γνωστή διεθνώς λόγω του ότι ο θάνατος διαπιστώθηκε κατά την αποβίβαση, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

⚠️✈️ ¿COINCIDENCIA? DOS VUELOS, DOS MUERTES En los últimos días, dos vuelos de Volaris que partieron de Tijuana hacia Chiapas han quedado marcados por el fallecimiento de un pasajero. El 25 de septiembre, según el relato de un familiar de uno de los pasajeros, un vuelo con destino a Tuxtla Gutiérrez tuvo que aterrizar en Zacatecas debido a una emergencia médica en la que murió una persona. El vuelo continuó posteriormente hacia Chiapas. Doce días después, el 7 de octubre, el vuelo 3358 de Volaris, procedente de Tijuana y con destino a Tapachula, registró otro fallecimiento. Una pasajera de 28 años fue localizada sin vida tras el aterrizaje; la causa aún no ha sido determinada oficialmente. Hasta ahora no existe evidencia de que ambos casos estén relacionados ni de que haya un problema con la ruta o las aeronaves. 🕊️ October 9, 2026

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