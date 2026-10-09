Μεξικό: 28χρονη βρέθηκε νεκρή στο αεροπλάνο μετά από πτήση 4 ωρών – Το κατάλαβαν στην αποβίβαση

Επιμέλεια:  Κωνσταντίνα Βεργώνη
Μεξικό: 28χρονη βρέθηκε νεκρή στο αεροπλάνο μετά από πτήση 4 ωρών – Το κατάλαβαν στην αποβίβαση
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Η 28χρονη ταξίδευε με πτήση της Volaris από την Τιχουάνα προς το Ταπατσούλα του Μεξικού. Οι επιβάτες αντιλήφθηκαν ότι δεν ανταποκρινόταν όταν άρχισε η αποβίβαση.

Μια 28χρονη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή στη θέση της σε αεροπλάνο της αεροπορικής εταιρείας Volaris, όταν το αεροσκάφος προσγειώθηκε στο Ταπατσούλα, στην πολιτεία Τσιάπας του Μεξικού, και οι επιβάτες άρχισαν να αποβιβάζονται.

Η νεαρή γυναίκα ταξίδευε με την πτήση 3358 από την Τιχουάνα προς το διεθνές αεροδρόμιο του Ταπατσούλα. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου, χωρίς να έχει αναφερθεί κάποιο έκτακτο περιστατικό κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Πώς αποκαλύφθηκε ο θάνατός της

Όταν οι επιβάτες άρχισαν να εγκαταλείπουν την καμπίνα, όσοι βρίσκονταν κοντά στην 28χρονη παρατήρησαν ότι παρέμενε ακίνητη στη θέση της και δεν ανταποκρινόταν. Ειδοποιήθηκε το πλήρωμα και κλήθηκαν διασώστες, οι οποίοι επιβιβάστηκαν στο αεροσκάφος. Κατά τον έλεγχο διαπίστωσαν ότι η γυναίκα δεν είχε ζωτικά σημεία. Η πτήση είχε διάρκεια περίπου τεσσάρων ωρών και, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ολοκληρώθηκε χωρίς να έχει αναφερθεί κάποια έκτακτη ιατρική ανάγκη εν πτήσει. Ωστόσο, δεν έχει διευκρινιστεί πότε ακριβώς επήλθε ο θάνατος.

Η γυναίκα ταυτοποιήθηκε ως Abidai López Solís, καταγόταν από την Ακακαγκόουα της Τσιάπας και επέστρεφε στην περιοχή για να επισκεφθεί την οικογένειά της, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης. Τα πρώτα ιατροδικαστικά ευρήματα που δημοσιεύτηκαν στον μεξικανικό Τύπο συνέδεσαν τον θάνατό της με καρδιοαναπνευστική ανακοπή και φυσικά αίτια. Οι συγγενείς της αναγνώρισαν τη σορό της στις 8 Οκτωβρίου και ανέλαβαν τη μεταφορά της στην ιδιαίτερη πατρίδα της για την κηδεία. Η υπόθεση έγινε γνωστή διεθνώς λόγω του ότι ο θάνατος διαπιστώθηκε κατά την αποβίβαση, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

 

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