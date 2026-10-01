Μεξικανός αφαίρεσε μύτη, αυτιά και δάχτυλα για να μοιάσει με χαρακτήρα οσκαρικής ταινίας: Το τεράστιο κόστος (vid)

Μεξικανός σεφ ξόδεψε χιλιάδες ευρώ σε ακραίες σωματικές επεμβάσεις, αφαιρώντας αυτιά, μύτη και δάχτυλα ώστε να μοιάζει με αμφίβιο.

Ο Χεσούς είναι σεφ με καταγωγή από το Αγουασκαλιέντες του Μεξικού και έχει γίνει πια γνωστός με το ψευδώνυμο «Aphibian project».

Έχει ξοδέψει μια περιουσία σε ακραίες επεμβάσεις για να τροποποιήσει το σώμα του και να αποκτήσει την εμφάνιση που ο ίδιος επιθυμεί.

Από «άπιαστο όνειρο» στην ολική αλλαγή

Αυτή η λόξα ξεκίνησε μόλις στα 13 του χρόνια, αλλά τότε είχε αναφέρει πως του φαίνεται σαν «άπιαστο όνειρο». Ωστόσο, ως ενήλικας αποφάσισε αυτό το όνειρο να το κάνει πραγματικότητα, ξεκινώντας με μερικά τατουάζ και piercing.

Μετέπειτα, αποφάσισε να πραγματοποιήσει την πρώτη του ακραία αλλαγή. Προχώρησε στον διαχωρισμό της γλώσσας του στη μέση, διαδικασία που περιέγραψε ως την πιο επώδυνη. Από εκεί και πέρα, εθίστηκε και έκτοτε έχει στραφεί σε όλο και πιο ακραίες τροποποιήσεις...

Αφαίρεσε τα αυτιά του, τη μύτη του, καθώς και δύο δάχτυλα - ένα από κάθε χέρι. Κάποιος θα σκεφτόταν πως «σεφ χωρίς δύο δάχτυλα θα έχει πρόβλημα στη δουλειά του», αλλά όχι, εκείνος δεν συμμερίζεται αυτή την άποψη: «Δεν με εμποδίζει στη δουλειά και είμαι εξίσου επιδέξιος με οποιονδήποτε σεφ έχει και τα δέκα δάχτυλά του».

Μπορεί ο διαχωρισμός της γλώσσας του να ήταν η πιο επώδυνη διαδικασία, αλλά η αφαίρεση της μύτης αποδείχθηκε η πιο περίπλοκη εξαιτίας λάθους από τον αρμόδιο τεχνικό. Εν τέλει, στράφηκε σε άλλον ο οποίος τον γλύτωσε από περεταίρω επιπλοκές.

Ενώ ο «Amphibian Project» είναι ευχαριστημένος με την εντυπωσιακή εμφάνισή του, παραδέχτηκε πως κάποιοι φίλοι και μέλη της οικογένειάς του έχουν γυρίσει την πλάτη τους επειδή δεν συμφωνούν με αυτή την αλλαγή.

Η έμπνευση από την οσκαρική ταινία του Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο

Η πηγή έμπνευσης για τη μεταμόρφωσή του είναι ο αμφίβιος άνθρωπος από την βραβευμένη με Όσκαρ ταινία του Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο, «Η μορφή του νερού» (The shape of water).

Δεν τελείωσε ακόμα: Τα επόμενα σχέδιά του

Σε συνεργασία με tatoo artists συνεχίζει να καλύπτει το δέρμα του με νέα σχέδια, ενώ εξετάζει ακόμη και τον διαχωρισμό των όρχεών του: «Για μένα, δεν υπάρχουν κανόνες και όρια».

Προς το παρόν έχει ξοδέψει 300.000 με 400.000 πέσος Μεξικού (περίπου 15.000-20.000 ευρώ) και δηλώνει απόλυτα ικανοποιημένος με τις επιλογές του!

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