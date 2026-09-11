Το «γιγάντιο κρίνο πίσσας»: Το ανακάλυψαν επιστήμονες όσο αναζητούσαν ναυάγιο στα 1.900 μ. στον Κόλπο του Μεξικού (vid)

Επιστήμονες της NOAA αναζητούσαν ένα ναυάγιο στα 1.900 μέτρα στον Κόλπο του Μεξικού, αλλά βρήκαν έναν τεράστιο «κρίνο» από σκληρυμένη πίσσα.

Επιστήμονες της NOAA κατέβηκαν το 2014 σε βάθος περίπου 1.900 μέτρων στον Κόλπο του Μεξικού, αναζητώντας ένα πιθανό ναυάγιο. Τα δεδομένα από πλευρικό σόναρ είχαν αποκαλύψει μια ομάδα μεγάλων, συμπαγών σχηματισμών στον βυθό.

Όμως, όταν οι ερευνητές έφτασαν στο σημείο, διαπίστωσαν ότι δεν είχαν μπροστά τους ανθρώπινη κατασκευή. Αυτό που βρήκαν έμοιαζε περισσότερο με κάτι βγαλμένο από ταινία επιστημονικής φαντασίας έναν τεράστιο «κρίνο πίσσας» (tar lily).

Έμοιαζε με τεράστιο λουλούδι στον βυθό

Οι σχηματισμοί αυτοί αποτελούνται από σκληρυμένη άσφαλτο, η οποία έχει διαρρεύσει από το υπέδαφος και έχει ανέβει μέσα από ρωγμές στον πυθμένα της θάλασσας. Όταν το πετρέλαιο ή η άσφαλτος έρθουν σε επαφή με το κρύο θαλασσινό νερό, σκληραίνουν. Σε ορισμένες περιπτώσεις δημιουργούν συμπαγείς επιφάνειες στον βυθό, ενώ σε άλλες σχηματίζουν εντυπωσιακές δομές που μοιάζουν με πέταλα λουλουδιού. Αυτό ακριβώς συνέβη και στην περίπτωση του συγκεκριμένου σχηματισμού.

Οι «κρίνοι πίσσας» συνδέονται με φυσικές διαρροές υδρογονανθράκων από υπόγεια κοιτάσματα πετρελαίου. Η διαδικασία θυμίζει, σε κάποιο βαθμό, ένα υποθαλάσσιο ηφαίστειο, μόνο που αντί για λιωμένο πέτρωμα διαφεύγουν υδρογονάνθρακες. Η επαφή τους με το κρύο νερό προκαλεί τη στερεοποίησή τους και, με την πάροδο του χρόνου, μπορούν να δημιουργηθούν παράξενοι βραχώδεις σχηματισμοί.

Παρά την αλλόκοτη εμφάνισή του, ο σχηματισμός δεν αποτελεί έναν νεκρό και αφιλόξενο βράχο. Αντίθετα, οι ερευνητές εντόπισαν οργανισμούς που δείχνουν ότι η διαρροή υδρογονανθράκων ήταν ενεργή. Μεταξύ άλλων υπήρχαν σωληνόσκωληκες, μικροβιακά στρώματα και γαρίδες. Τα σκληρά «πέταλα» του σχηματισμού λειτουργούσαν επίσης ως καταφύγιο και επιφάνεια εγκατάστασης για άλλα είδη, όπως ανεμώνες, σπόγγοι, πεταλίδες, οκτωκόραλλα και αστακοί. Έτσι, αυτό που αρχικά έμοιαζε με παράξενο γεωλογικό σχηματισμό είχε μετατραπεί σε ένα μικρό οικοσύστημα στον βυθό.

Ο βυθός κρύβει ακόμη άγνωστα μυστικά

Η ανακάλυψη ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα όχι μόνο λόγω του μεγέθους του σχηματισμού, αλλά και επειδή τέτοιοι «κρίνοι πίσσας» δεν ήταν μέχρι τότε γνωστό ότι υπήρχαν στη συγκεκριμένη περιοχή του Κόλπου του Μεξικού. Η αποστολή, πάντως, δεν έμεινε χωρίς ναυάγιο. Κατά τη διάρκεια της ίδιας εξερεύνησης, οι επιστήμονες εντόπισαν πράγματι ένα πραγματικό ναυάγιο, στο οποίο βρέθηκε μεταξύ άλλων και ένα χρονόμετρο, ένα αντικείμενο που θεωρείται σπάνιο για πλοίο των αρχών του 19ου αιώνα. Η συγκεκριμένη αποστολή αποκάλυψε και άλλα αξιοσημείωτα ευρήματα. Στην περιοχή του Keathley Canyon οι ερευνητές εξερεύνησαν ίχνη από τα λεγόμενα Paleodictyon, περίεργες δομές στον βυθό που έχουν βρεθεί και σε απολιθωμένα πετρώματα, χωρίς να έχει δοθεί ακόμη οριστική απάντηση για τον οργανισμό που τις δημιουργεί.

Οι επιστήμονες κατέγραψαν επίσης ένα dumbo octopus, το οποίο παρουσίασε μια ασυνήθιστη στάση σώματος που δεν είχε παρατηρηθεί προηγουμένως σε χταπόδια της συγκεκριμένης ομάδας. Η αποστολή του 2014 αποτελεί τελικά ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πόσο απρόβλεπτη μπορεί να είναι η εξερεύνηση του βαθιού ωκεανού. Οι ερευνητές ξεκίνησαν αναζητώντας ένα ναυάγιο και βρέθηκαν μπροστά σε έναν τεράστιο φυσικό σχηματισμό που έμοιαζε με λουλούδι και φιλοξενούσε τη δική του ζωή.

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