Η υδραυλική «επανάσταση» του 1926 στην Ισπανία που έβαλε τις βάσεις για τον μεγαλύτερο λαχανόκηπο της Ευρώπης

Πριν από έναν αιώνα, ένας Ισπανός μηχανικός προώθησε ένα νέο μοντέλο διαχείρισης των υδάτινων πόρων, βάζοντας τις βάσεις για την ανάπτυξη της γεωργίας.

Η διαχείριση του νερού αποτελεί διαχρονική πρόκληση για την Ισπανία, ιδιαίτερα στις περιοχές της Μεσογείου, όπου οι βροχοπτώσεις είναι συχνά περιορισμένες και ακανόνιστες. Πριν από 100 χρόνια, ένας μηχανικός επιχείρησε να δώσει μια διαφορετική απάντηση στο πρόβλημα, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός νέου μοντέλου αξιοποίησης των υδάτινων πόρων.

Ο Μανουέλ Λορένθο Πάρδο (Manuel Lorenzo Pardo) υπήρξε σημαντική μορφή της ισπανικής υδραυλικής μηχανικής. Με καταγωγή από την Αραγονία, αφιέρωσε την επαγγελματική του πορεία στην αναζήτηση λύσεων για την καλύτερη αξιοποίηση του νερού και την κάλυψη των αναγκών της γεωργίας.

Το σχέδιο για καλύτερη κατανομή του νερού

Ο Λορένθο Πάρδο υποστήριζε ότι έπρεπε να αντιμετωπιστούν οι ανισορροπίες στην κατανομή των υδάτινων πόρων μεταξύ των περιοχών της Ισπανίας που απορρέουν προς τον Ατλαντικό και εκείνων που απορρέουν προς τη Μεσόγειο. Θεωρούσε την άρδευση βασικό παράγοντα για την ανάπτυξη της γεωργίας και αναγνώριζε τη σημασία της εμπειρίας των αγροτών στις μεσογειακές περιοχές, όπου η λειψυδρία καθιστά αναγκαία την προσεκτική διαχείριση των διαθέσιμων αποθεμάτων. Μεταξύ των σημαντικών έργων που συνδέθηκαν με τη δράση του ήταν η πρόταση για την κατασκευή ταμιευτήρα κοντά στη Ρεϊνόσα, στην περιοχή μεταξύ της Κανταβρίας και της επαρχίας του Μπούργος, με στόχο τη ρύθμιση της ροής του νερού στη μεσαία λεκάνη του ποταμού Ebro.

Το 1926 αποτέλεσε σημαντικό σταθμό για τη διαχείριση των υδάτων στην Ισπανία. Ο Λορένθο Πάρδο, μαζί με τον υπουργό Ραφαέλ Μπενχουμέα, προώθησε τη δημιουργία των Υδρογραφικών Συνομοσπονδιών, οργανισμών που επέτρεπαν τον συντονισμό της διαχείρισης του νερού με βάση τις λεκάνες απορροής των ποταμών και όχι τα διοικητικά όρια. Η λογική ήταν να συνεργάζονται το κράτος, οι αγρότες και οι βιομηχανίες, ώστε οι διαθέσιμοι υδάτινοι πόροι να αξιοποιούνται αποτελεσματικότερα και να στηρίζουν την οικονομική ανάπτυξη. Στις 23 Αυγούστου 1926 ιδρύθηκε η Υδρογραφική Συνομοσπονδία του ποταμού Σεγκούρα, μία από τις πρώτες του είδους της στην Ισπανία. Η περιοχή αντιμετώπιζε ήδη τις συνέπειες της περιορισμένης διαθεσιμότητας νερού και των ακανόνιστων βροχοπτώσεων, με την οργάνωση της διαχείρισης να αποτελεί κρίσιμο ζήτημα για την αγροτική παραγωγή.

Η ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής στη Μούρθια

Η Μούρθια έχει αποκτήσει το προσωνύμιο «ο λαχανόκηπος της Ευρώπης», χάρη στον σημαντικό ρόλο της στην παραγωγή και εξαγωγή φρούτων και λαχανικών. Το μέγεθος του αγροτικού τομέα αποτυπώνεται και στα οικονομικά στοιχεία: σύμφωνα με την περιφερειακή κυβέρνηση, οι εξαγωγές οπωροκηπευτικών έφτασαν το 2025 σχεδόν τα 3,8 δισ. ευρώ, καταγράφοντας νέο ρεκόρ, σύμφωνα με το carm.es .

Περισσότεροι από 80.000 άνθρωποι απασχολούνται στον αγροτικό τομέα της περιοχής, ενώ το 87% των αρδευόμενων καλλιεργειών χρησιμοποιεί σύγχρονες τεχνικές άρδευσης, σύμφωνα με στοιχεία της ίδιας περιφερειακής αρχής. Η διαχείριση του νερού παραμένει καθοριστική για αυτό το παραγωγικό μοντέλο, σε μια περιοχή που αντιμετωπίζει διαχρονικά περιορισμένη διαθεσιμότητα υδάτινων πόρων.

Κατά τη διάρκεια του τελευταίου αιώνα, η κατασκευή υποδομών, ο εκσυγχρονισμός των αρδευτικών συστημάτων και η αξιοποίηση νέων υδάτινων πόρων συνέβαλαν στην ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής στη Μούρθια, στη νοτιοανατολική Ισπανία. Η περιοχή εξελίχθηκε σε σημαντικό αγροτικό κέντρο της Ευρώπης, με την άρδευση να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην καλλιέργεια της γης σε ένα περιβάλλον όπου το νερό παραμένει πολύτιμος και περιορισμένος πόρος.

Η συμβολή του Λορένθο Πάρδο στην ισπανική υδραυλική μηχανική και στον σχεδιασμό της διαχείρισης των υδάτων εξετάστηκε και σε διάλεξη του UNED στο Καλαταγιούδ, την οποία παρουσίασε ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Χοσέ Ραμόν Μαρκέγιο. Έναν αιώνα μετά, η ιστορία της Υδρογραφικής Συνομοσπονδίας του Σεγκούρα αναδεικνύει τη σημασία των οργανωμένων υποδομών και της μακροπρόθεσμης διαχείρισης του νερού για την αγροτική ανάπτυξη, ιδιαίτερα σε περιοχές που βρίσκονται αντιμέτωπες με τη λειψυδρία.

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