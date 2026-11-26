Ένα κλασικό πιάτο των γαλλικών μπιστρό βρέθηκε στο επίκεντρο διεθνούς διαγωνισμού, με τον πρίγκιπα Χάρι να έχει τη δική του απρόσμενη σύνδεση με τη διοργάνωση.

Δεκαέξι φιναλίστ συγκεντρώθηκαν τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου στο Σεντ Ουέν, λίγο έξω από το Παρίσι, για να διεκδικήσουν τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή στα αυγά μαγιονέζα. Πρόκειται για έναν διαγωνισμό αφιερωμένο σε ένα φαινομενικά από, αλλά ιδιαίτερα απαιτητικό πιάτο της γαλλικής γαστρονομικής παράδοσης

Τα αυγά μαγιονέζα έχουν διαχρονική παρουσία στα μενού των γαλλικών μπρασερί, με την κλασσική εκδοχή να περιλαμβάνει βραστά αυγά κομμένα στην μέση και καλυμμένα με μια γενναιόδωρη ποσότητα μαγιονέζας. Ωστόσο, οι διαγωνιζόμενοι παρουσίασαν τις δικές τους δημιουργικές προσεγγίσεις, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στη γεύση, την υφή και την εμφάνιση των πιάτων τους.

Μετά τη δοκιμή των συμμετοχών, η κριτική επιτροπή ανέδειξε νικητή για το 2026 τον Hugo Riboulet, σεφ του εστιατορίου Groot La Tourte στο Παρίσι.

Ένας διαγωνισμός που τιμά τη γαλλική γαστρονομική παράδοση

Το πρωτάθλημα διοργανώθηκε για πρώτη φορά το 2018, με στόχο να διατηρήσει ζωντανή μια κλασική συνταγή της γαλλικής κουζίνας, ενθαρρύνοντας παράλληλα τους σεφ να της δώσουν μια σύγχρονη διάσταση.

Παρά τα περιορισμένα υλικά της, τα αυγά μαγιονέζα απαιτούν σημαντική μαγειρική ακρίβεια. Τα αυγά πρέπει να μαγειρευτούν σωστά, ενώ η σάλτσα χρειάζεται προσεκτική ισορροπία, καθώς η οξύτητά της πρέπει να είναι αρκετή ώστε να αντισταθμίζει τη λιπαρότητα της μαγιονέζας, χωρίς να καλύπτει τη χαρακτηριστική γεύση του αυγού.

Η απρόσμενη ιστορία του πρίγκιπα Χάρι

Ανάμεσα στους φετινούς διαγωνιζόμενους ήταν και ο Chris Hanot, sous-chef στο λονδρέζικο εστιατόριο Pavyllon, ο οποίος είχε να διηγηθεί μια ιδιαίτερη ιστορία με πρωταγωνιστή τον πρίγκιπα Χάρι.

Όπως αποκάλυψε ο ίδιος, ο πρίγκιπας είχε δοκιμάσει τα αυγά μαγιονέζα που ετοίμασε η ομάδα του στο γειτονικό Bar Antoine και μάλιστα, φαίνεται πως του άρεσε τόσο πολύ, ώστε ζήτησε και δεύτερη μερίδα, ενώ ευχήθηκε στην ομάδα καλή επιτυχία στον διαγωνισμό.

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