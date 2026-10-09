«Είμαστε όλοι κολλητοί»: Δίδυμες παντρεύτηκαν δίδυμους και το κράτησαν κρυφό για 4 χρόνια

Δίδυμες μουσικοί παντρεύτηκαν δίδυμους αδελφούς σε μια μυστική τελετή, κρατώντας τη σχέση και τον γάμο τους μακριά από τα φώτα για 4 χρόνια.

Η συνάντηση δύο ζευγαριών πανομοιότυπων διδύμων οδήγησε σε μια ασυνήθιστη ιστορία αγάπης.

Οι αδελφές Καμίλ και Κένερλι Κιτ, ευρύτερα γνωστές ως «The Harp Twins» λόγω της ενασχόλησής τους με την άρπα, συνάντησαν το 2019 τους επίσης δίδυμους αδελφούς Ντρόμιλ και Ντρόμαλ Βόλφγκανγκ.

Η γνωριμία που κατέληξε σε μυστικό γάμο: Ο συμβολικός αριθμός

Η πρώτη επαφή έγινε σε μια συναυλία των δύο αδελφών, όπου οι δύο άνδρες περίμεναν στην ουρά για να τις γνωρίσουν και να τους προσφέρουν μια ζωγραφιά που είχαν ετοιμάσει. Η σταδιακή προσέγγιση οδήγησε στη δημιουργία ερωτικών δεσμών, με τους αδελφούς Βόλφγκανγκ (που παίζουν ντραμς σε βικινγκ στυλ) να εγκαταλείπουν τις εργασίες τους στις κατασκευές για να ακολουθήσουν τις δύο μουσικούς στις περιοδείες τους.

Με την πάροδο του χρόνου, η Καμίλ συνδέθηκε με τον Ντρόμιλ και η Κένερλι με τον Ντρόμαλ. Τα δύο ζευγάρια αποφάσισαν να παντρευτούν ταυτόχρονα στις 22 Φεβρουαρίου 2022, ακριβώς στις 2:22 το μεσημέρι, χρησιμοποιώντας μάλιστα πανομοιότυπα δαχτυλίδια αρραβώνων.

Παρά τη μεγάλη παρουσία που διατηρούν και τα δύο ζευγάρια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επέλεξαν να κρατήσουν την τελετή εντελώς κρυφή από το ευρύ κοινό για αρκετά χρόνια, παρουσία ελάχιστων στενών συγγενών και φίλων. Την απόφαση για την τέλεση του γάμου επιβεβαίωσαν δημόσια μόλις πρόσφατα, έχοντας συμπληρώσει ήδη τέσσερα χρόνια κοινής πορείας.

Η αντιμετώπιση των αντιδράσεων

Ο βασικός λόγος για τη μυστικότητα ήταν η επιθυμία τους να αποφύγουν τις απορίες και τα σχόλια που συχνά προκαλεί η ταυτόχρονη ένωση δύο ζευγαριών διδύμων. Όπως σημειώνουν οι ίδιοι, όσοι δεν είναι δίδυμοι δυσκολεύονται συχνά να κατανοήσουν το μέγεθος και τη φύση ενός τόσο στενού δεσμού.

Όπως επισημαίνουν, η συμβίωσή τους στηρίζεται στη φιλία και την αμοιβαία κατανόηση, θεωρώντας πως η συνύπαρξη με τους συντρόφους τους και τα αδέλφια τους αποτελεί τον ιδανικό συνδυασμό για την καθημερινότητά τους.

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