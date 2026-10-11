ΗΠΑ: Έχασε το μωρό της, φυλακίστηκε για δύο χρόνια και τώρα εξασφάλισε συμβιβασμό 1,43 εκατ. ευρώ

Η Patience Rousseau γέννησε νεκρό το μωρό της το 2018 και φυλακίστηκε για την υπόθεση. Η καταδίκη της ακυρώθηκε και εξασφάλισε συμβιβασμό 1,6 εκατ. δολαρίων.

Η Patience Rousseau καταδικάστηκε το 2019 μετά την απώλεια της εγκυμοσύνης της, αλλά η καταδίκη της ακυρώθηκε το 2021. Το 2025 οι κατηγορίες απορρίφθηκαν οριστικά και δικαστής έκανε δεκτή την αίτησή της για πιστοποιητικό αθωότητας. Συμβιβασμό ύψους 1,6 εκατ. δολαρίων εξασφάλισε η Patience Rousseau από την κομητεία Χάμπολντ της Νεβάδα, στις ΗΠΑ, έπειτα από μια δικαστική περιπέτεια που ξεκίνησε το 2018, όταν έχασε την εγκυμοσύνη της και βρέθηκε αντιμέτωπη με κατηγορία ανθρωποκτονίας εξ αμελείας.

Η Rousseau ήταν 26 ετών όταν γέννησε ένα νεκρό αγοράκι, το οποίο ονόμασε Abel. Οι εισαγγελικές αρχές υποστήριξαν ότι είχε χρησιμοποιήσει ουσίες με σκοπό να προκαλέσει την απώλεια της εγκυμοσύνης της, επικαλούμενες έναν νόμο της Νεβάδα που χρονολογείται από το 1911. Το 2019 καταδικάστηκε και οδηγήθηκε στη φυλακή, όπου παρέμεινε για περισσότερο από δύο χρόνια. Η καταδίκη της ακυρώθηκε το 2021 λόγω ανεπαρκούς νομικής εκπροσώπησης, ενώ το 2025 οι κατηγορίες απορρίφθηκαν οριστικά, χωρίς να μπορούν να ασκηθούν ξανά. Τον Δεκέμβριο του 2025, δικαστής έκανε δεκτή την αίτησή της για πιστοποιητικό αθωότητας, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία της πολιτείας. Η εξέλιξη αυτή προηγήθηκε του συμβιβασμού των 1,6 εκατ. δολαρίων, ο οποίος οριστικοποιήθηκε τον Αύγουστο του 2026.

Η εγκυμοσύνη, η οικονομική δυσκολία και η απώλεια του μωρού

Η Rousseau ζούσε στο Γουινεμούκα της Νεβάδα και αντιμετώπιζε προβλήματα εξάρτησης και οικονομικές δυσκολίες. Την περίοδο εκείνη είχε δύο μικρούς γιους και είχε μόλις ξεπεράσει μια περίοδο αστεγίας. Όταν έμαθε ότι ήταν έγκυος, δεν ήταν βέβαιη για το πόσο προχωρημένη ήταν η κύηση. Σύμφωνα με το The Nevada Independent, ήθελε να κάνει άμβλωση, αλλά το αυτοκίνητό της χάλασε και δεν κατάφερε να φτάσει στο Ρίνο, περίπου 265 χιλιόμετρα μακριά, όπου είχε προγραμματίσει να απευθυνθεί σε κλινική.

Αναζήτησε στο διαδίκτυο τρόπους για να τερματίσει την εγκυμοσύνη της χωρίς ιατρική βοήθεια. Μεταξύ άλλων, κατανάλωσε μεγάλες ποσότητες κανέλας και σήκωνε βαριά αντικείμενα, πιστεύοντας ότι αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει αποβολή. Τον Απρίλιο του 2018 γέννησε ένα νεκρό αγοράκι, το οποίο ονόμασε Abel και έθαψε στην αυλή της. Περίπου έναν μήνα αργότερα, οι αρχές την συνέλαβαν και της απήγγειλαν κατηγορία κακουργηματικής ανθρωποκτονίας εξ αμελείας.

Ο νόμος του 1911 και η καταδίκη

Η υπόθεση στηρίχθηκε σε νόμο της Νεβάδα που προβλέπει ποινική ευθύνη για τη χρήση ουσιών με σκοπό τον τερματισμό εγκυμοσύνης μετά την 24η εβδομάδα. Οι ερευνητές αρχικά συνέδεσαν την κατανάλωση κανέλας με την απώλεια της εγκυμοσύνης. Στη συνέχεια, η υπόθεση επικεντρώθηκε στη χρήση μεθαμφεταμίνης, μαριχουάνας και τσιγάρων κατά τη διάρκεια της κύησης, με τις εισαγγελικές αρχές να υποστηρίζουν ότι η χρήση ουσιών είχε γίνει με σκοπό την πρόκληση αποβολής. Η υπεράσπισή της αμφισβήτησε αυτή την εκδοχή. Μεταξύ άλλων, υποστήριξε ότι δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία πως η χρήση των ουσιών προκάλεσε τον θάνατο του βρέφους και ότι η Rousseau δεν είχε αρχίσει να τις χρησιμοποιεί με σκοπό να τερματίσει την εγκυμοσύνη.

Επικαλέστηκε, επίσης, την κατάθεση του ιατροδικαστή της κομητείας, σύμφωνα με την οποία δεν ήταν δυνατό να προσδιοριστεί η αιτία θανάτου του μωρού. Παράλληλα, η ίδια δεν γνώριζε με ακρίβεια σε ποιο στάδιο βρισκόταν η εγκυμοσύνη της. Η Rousseau δήλωσε ένοχη έπειτα από συμβουλή του δημόσιου συνηγόρου της και οδηγήθηκε στη φυλακή το 2019. Παρέμεινε έγκλειστη για περισσότερα από δύο χρόνια, προτού η καταδίκη της ακυρωθεί το 2021 λόγω ανεπαρκούς νομικής εκπροσώπησης.

Η ακύρωση της καταδίκης και το πιστοποιητικό αθωότητας

Η ακύρωση της καταδίκης το 2021 δεν σήμανε τότε το οριστικό τέλος της υπόθεσης. Οι τοπικές αρχές είχαν εκφράσει ενδιαφέρον να την οδηγήσουν εκ νέου σε δίκη. Το 2025, ωστόσο, οι κατηγορίες απορρίφθηκαν οριστικά, πράγμα που σημαίνει ότι δεν μπορούν να επανέλθουν. Τον Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς, δικαστής ενέκρινε την αίτησή της για πιστοποιητικό αθωότητας, βάσει της σχετικής νομοθεσίας της Νεβάδα. Στην απόφαση αναφέρεται ότι η Rousseau δεν διέπραξε ψευδορκία, δεν κατασκεύασε αποδεικτικά στοιχεία και δεν προκάλεσε η ίδια την καταδίκη της με δική της συμπεριφορά. Η έκδοση του πιστοποιητικού έγινε σε ξεχωριστή δικαστική διαδικασία και δεν προήλθε από νέα ποινική δίκη που ολοκληρώθηκε με αθωωτική απόφαση.

Μετά την ακύρωση της καταδίκης, η Rousseau διεκδίκησε αποζημίωση για τη φυλάκισή της και τις συνέπειες της υπόθεσης στη ζωή της. Τον Φεβρουάριο του 2026, η πολιτεία της Νεβάδα συμφώνησε να της καταβάλει 100.000 δολάρια. Ακολούθησε η διεκδίκηση αποζημίωσης από την κομητεία Χάμπολντ, η οποία κατέληξε σε συμβιβασμό ύψους 1,6 εκατ. δολαρίων, που οριστικοποιήθηκε στις αρχές Αυγούστου. Περίπου 1,2 εκατ. δολάρια από το συνολικό ποσό προορίζονται για την ίδια. Το υπόλοιπο θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη νομικών εξόδων και την επιστροφή των 100.000 δολαρίων που είχε καταβάλει προηγουμένως η πολιτεία. Η πληρωμή έγινε μέσω του Nevada Public Agency Insurance Pool, οργανισμού που παρέχει ασφαλιστική κάλυψη σε δημόσιους φορείς και εκπροσώπησε την κομητεία κατά τη διαδικασία διαμεσολάβησης. Σημαντικό είναι ότι ο συμβιβασμός δεν συνιστά παραδοχή ευθύνης ή παράνομης συμπεριφοράς από την κομητεία Χάμπολντ. Πρόκειται για συμφωνία διευθέτησης των αξιώσεων που είχε εγείρει η Rousseau, όχι για δικαστική απόφαση που επιδίκασε αποζημίωση έπειτα από εξέταση της ουσίας της υπόθεσης.

Πώς σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα χρήματα

Η Rousseau, η οποία σήμερα ζει στη Νότια Ντακότα με τρεις από τους γιους της, δήλωσε στο The Nevada Independent ότι τα χρήματα δεν μπορούν να αντισταθμίσουν τα χρόνια της δικαστικής περιπέτειας και τις συνέπειές της στην οικογένειά της. «Πάλεψαν τόσο πολύ για να αποφύγουν να με πληρώσουν», ανέφερε, προσθέτοντας: «Πέρασα τόσα πολλά, όπως και τα παιδιά μου, τα οποία εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν αυτά τα προβλήματα. Δεν είναι δίκαιο».

Η δικηγόρος πολιτικών δικαιωμάτων Paola Armeni, που την εκπροσώπησε στη διεκδίκηση του συμβιβασμού, περιέγραψε την εμπειρία ως ιδιαίτερα τραυματική και παρομοίασε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε η Rousseau με επίθεση από όχλο, ενώ σε βάρος της εφαρμοζόταν ένας νόμος που είχε θεσπιστεί πριν από την κατοχύρωση του δικαιώματος ψήφου των γυναικών στη Νεβάδα. Η Rousseau σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα χρήματα για να αποπληρώσει το σπίτι της στη Νότια Ντακότα, να αγοράσει αυτοκίνητο στη μητέρα της και να ανοίξει κατάστημα που θα πουλά σπάνια υδρόβια φυτά και ζώα.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του συμβιβασμού τής επιστράφηκε και η τέφρα των λειψάνων του μωρού της. Σύμφωνα με το The Nevada Independent, η τέφρα είχε περιέλθει στην κατοχή αναπληρώτριας σερίφη που συμμετείχε στη σύλληψή της και φέρεται να την πήρε μαζί της όταν μετακόμισε στο Τέξας. Η Rousseau δήλωσε ότι η επιστροφή της τέφρας είχε ιδιαίτερη σημασία για την ίδια, καθώς αποτελεί ένα από τα πιο οδυνηρά κεφάλαια της υπόθεσης που σημάδεψε τη ζωή της.

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