Οι κάτοικοι του Πεκίνου ξεφορτώνονται τα drones τους πριν από την απαγόρευση: Πρόστιμα έως 660 ευρώ

Το Πεκίνο απαγορεύει από τις 15 Νοεμβρίου ακόμη και την κατοχή και αποθήκευση drones, με τους παραβάτες να κινδυνεύουν με κατάσχεση και πρόστιμα έως 5.000 γιουάν.

Οι κάτοικοι του Πεκίνου αναγκάζονται να αποχωριστούν τα drones τους, καθώς από τις 15 Νοεμβρίου τίθεται σε ισχύ απαγόρευση που δεν αφορά μόνο τις πτήσεις, αλλά ακόμη και την κατοχή και την αποθήκευσή τους στην κινεζική πρωτεύουσα.

Οι ιδιοκτήτες καλούνται είτε να μεταφέρουν τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη τους εκτός Πεκίνου είτε να τα παραδώσουν μέσω προγραμμάτων επαναγοράς και ανακύκλωσης που έχουν εγκριθεί από τις αρχές. Όσοι παραβιάσουν τους νέους κανόνες κινδυνεύουν με κατάσχεση και πρόστιμα που φτάνουν τα 5.000 γιουάν , δηλαδή περίπου 660 ευρώ Σύμφωνα με το ABC News, αρκετοί ιδιοκτήτες σχηματίζουν ουρές στα σημεία επαναγοράς, ωστόσο ορισμένοι λαμβάνουν ως αντάλλαγμα λιγότερο από το ένα τέταρτο της τιμής που είχαν πληρώσει.

Ένας ιδιοκτήτης έστειλε το drone του στην Αυστραλία

Ο αδελφός της Κριστίν, η οποία θέλησε να διατηρήσει μόνο το μικρό της όνομα για να προστατεύσει την ασφάλεια του αδελφού της που ζει στο Πεκίνο, είχε αγοράσει το drone του έναντι 2.000 δολαρίων μόλις έναν χρόνο πριν από την ανακοίνωση της απαγόρευσης. Αντί να το πουλήσει σε πολύ χαμηλότερη τιμή, αποφάσισε να το στείλει στην αδελφή του στο Σίδνεϊ, ώστε να παραμείνει στην οικογένεια και να μπορούν να το χρησιμοποιήσουν τα παιδιά της. «Εξακολουθεί να είναι αρκετά απρόθυμος να το αποχωριστεί, αλλά, εξαιτίας αυτού του κανόνα, δεν έχει άλλη επιλογή», ανέφερε η Κριστίν.

Ένας άλλος κάτοικος του Πεκίνου, ο Μάθιου Ζανγκ, επέλεξε να μεταφέρει το drone του στο σπίτι των γονιών του στην κοντινή πόλη Τιαντζίν. Ο ίδιος, που εργάζεται ως εναέριος φωτογράφος, σχεδιάζει να ταξιδεύει εκεί όποτε θέλει να το χρησιμοποιήσει. «Είναι σίγουρα άβολο, αλλά τουλάχιστον μπορώ ακόμη να το χρησιμοποιώ», δήλωσε.

Οι λόγοι ασφαλείας πίσω από την απαγόρευση

Οι περισσότερες μεγάλες πόλεις της Κίνας έχουν ήδη θεσπίσει ζώνες απαγόρευσης πτήσεων για πολιτικά drones σε περιοχές, όπως αεροδρόμια, στρατιωτικές εγκαταστάσεις, κεντρικές εμπορικές συνοικίες και κυβερνητικά κτίρια. Το Πεκίνο, ωστόσο, θα είναι η μοναδική πόλη της χώρας που απαγορεύει συνολικά την κατοχή τους. Η απαγόρευση των μη εγκεκριμένων υπαίθριων πτήσεων είχε τεθεί σε ισχύ ήδη από τον Αύγουστο του 2025, ενώ στη συνέχεια οι αρχές ενίσχυσαν τα μέτρα ασφαλείας. Σύμφωνα με το ABC News, η αυστηροποίηση των μέτρων ήρθε μετά τη συντριβή ενός μικρού αεροσκάφους στο ψηλότερο κτίριο του Πεκίνου τον Ιούνιο του 2026. Τον Σεπτέμβριο, όταν ανακοινώθηκε η απαγόρευση κατοχής, η δημοτική κυβέρνηση ανέφερε ότι στόχος ήταν να «ενισχυθεί αποφασιστικά η ασφάλεια της πρωτεύουσας».

Οι νέοι κανόνες αφορούν όλα τα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και φαίνεται να επεκτείνονται και σε τηλεκατευθυνόμενα μοντέλα αεροσκαφών, παιχνίδια- drones και παιχνίδια με κινούμενα φτερά. Παράλληλα, κινεζικές πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου, μεταξύ των οποίων η Taobao, έχουν περιορίσει τις αγορές τέτοιων προϊόντων όταν η διεύθυνση παράδοσης βρίσκεται στο Πεκίνο. Οι περιορισμοί φέρεται να καλύπτουν ακόμη και μηχανοκίνητα ιπτάμενα παιχνίδια. Ο Χσιάο-Χουάνγκ Σου, ερευνητής στο Ινστιτούτο Έρευνας Εθνικής Άμυνας και Ασφάλειας της Ταϊβάν, χαρακτήρισε την απαγόρευση «βαθιά ειρωνική», δεδομένου ότι η Κίνα είναι η μεγαλύτερη χώρα παραγωγής καταναλωτικών drones στον κόσμο.

«Για το Πεκίνο, η ασφάλεια αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα», ανέφερε. Όπως εξήγησε, η κινεζική πρωτεύουσα έχει ήδη αναπτύξει συστήματα αντιμετώπισης drones, τα οποία περιλαμβάνουν ηλεκτρονικές παρεμβολές, ηλεκτρονικούς φράχτες και μέσα καταστροφής τους, όπως λέιζερ. Ο ίδιος εκτίμησε ότι, μετά το περιστατικό του Ιουνίου, οι αρχές ενδέχεται να αποφάσισαν να εξαλείψουν πιθανούς κινδύνους που συνδέονται ακόμη και με την κατοχή τέτοιων συσκευών.

Η Κίνα συνεχίζει να επενδύει στην αγορά των drones

Η απαγόρευση στο Πεκίνο δεν σημαίνει ότι η Κίνα εγκαταλείπει τη βιομηχανία των drones. Αντιθέτως, η χώρα εξακολουθεί να κυριαρχεί στον συγκεκριμένο τομέα, με την DJI να αποτελεί τον μεγαλύτερο κατασκευαστή καταναλωτικών drones παγκοσμίως. Σύμφωνα με στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας της Κίνας, στο τέλος του 2025 είχαν καταγραφεί σχεδόν 3,3 εκατομμύρια πολιτικά drones στη χώρα, αριθμός αυξημένος κατά 51% σε σύγκριση με το 2024. Τα drones χρησιμοποιούνται ολοένα και περισσότερο στην κινεζική οικονομία χαμηλού εναέριου χώρου, μεταξύ άλλων για παραδόσεις δεμάτων, γεωργικές εργασίες, τουριστικές δραστηριότητες και επιχειρήσεις διάσωσης.

Η ίδια υπηρεσία προβλέπει ότι η συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα θα φτάσει τα 3,5 τρισεκατομμύρια γιουάν, περίπου 740 δισεκατομμύρια δολάρια, έως το 2035. Τον Μάρτιο, η Κίνα συμπεριέλαβε στο 15ο Πενταετές Σχέδιό της, για την περίοδο 2026-2030, τη δέσμευση για «υγιή και ομαλή» ανάπτυξη του κλάδου. Η Λίζι Σι Λι, ερευνήτρια για την κινεζική οικονομία στο Asia Society Policy Institute με έδρα την Ουάσινγκτον, σημείωσε ότι η απαγόρευση στο Πεκίνο δεν σημαίνει πως η χώρα απομακρύνεται από την ανάπτυξη της οικονομίας των drones. Ενδεικτικά, λίγες ημέρες πριν από την ανακοίνωση της απαγόρευσης, η Σαγκάη άρχισε να εφαρμόζει μια νέα ειδική διαδρομή drone, μέσω της οποίας παραδίδεται φαγητό από κατάστημα ταχυφαγίας σε δημοφιλές παραθαλάσσιο πάρκο.

«Το ενδιαφέρον εδώ είναι πραγματικά η ένταση ανάμεσα στην ενθάρρυνση της καινοτομίας και στον έλεγχο των κινδύνων που τη συνοδεύουν», ανέφερε η ίδια. Κατά την εκτίμησή της, δεν είναι βέβαιο ότι άλλες κινεζικές πόλεις θα ακολουθήσουν το παράδειγμα του Πεκίνου. Αντίθετα, ενδέχεται να υπάρξουν αυστηρότεροι έλεγχοι στον εναέριο χώρο αστικών περιοχών με ιδιαίτερη πολιτική σημασία, ενώ η παραγωγή, η έρευνα και ανάπτυξη και η εμπορική αξιοποίηση των drones θα συνεχιστούν σε άλλες περιοχές.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ