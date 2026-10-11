Τρομακτικά πλάνα: Ξαφνική πλημμύρα ποταμού παρασύρει κτήρια - Τρομοκρατημένοι κάτοικοι καταφ

Μία κατολίσθηση φέρεται να έφραξε τον ποταμό προκαλώντας νέες εκτεταμένες πλημμύρες.

Μια ξαφνική πλημμύρα φορτωμένη με συντρίμμια ξεχύθηκε απότομα στον ποταμό Budhi Gandaki στο κεντρικό - βόρειο Νεπάλ, την Κυριακή μεταφέροντας λάσπη, ιζήματα και βράχους.

Εκτιμάται, ότι μία κατολίσθηση στο χωριό Τσουμνούμπρι της περιφέρειας Κούρκχα, που βρίσκεται περίπου 100 χιλιόμετρα δυτικά του Κατμαντού, έχει φράξει τον ποταμό, προκαλώντας τις εκτεταμένες πλημμύρες.

Οι κάτοικοι προειδοποιήθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και να αναζητήσουν καταφύγιο σε ασφαλείς τοποθεσίες, καθώς τα νερά της πλημμύρας είχαν παρασύρει αρκετά σπίτια και είχαν προκαλέσει ζημιές σε δύο κρεμαστές γέφυρες, καθώς και σε ένα υδροηλεκτρικό εργοστάσιο.

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