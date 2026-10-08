«Πρόβλημα» με το 100 της Άμεσης Δράσης: Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί τους πολίτες να καλούν το 112

Προσωρινή δυσκολία στην επικοινωνία με τον αριθμό 100 της Άμεσης Δράσης αντιμετωπίζουν οι πολίτες, λόγω εργασιών που πραγματοποιεί πάροχος τηλεφωνίας.

Η Ελληνική Αστυνομία, με ανάρτησή της στον επίσημο λογαριασμό της στο Χ, ενημέρωσε τους πολίτες ότι όσοι επιθυμούν να επικοινωνήσουν με την Άμεση Δράση θα πρέπει να καλούν τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112.

Το μήνυμα της ελληνικής αστυνομίας

«Λόγω εργασιών του παρόχου τηλεφωνίας, οι πολίτες που επιθυμούν να επικοινωνήσουν με τον αριθμό 100 της Άμεσης Δράσης παρακαλούνται να καλούν στον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112», ανέφερε η Ελληνική Αστυνομία.

Το 112 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επείγουσες ανάγκες, ώστε να κινητοποιηθούν άμεσα οι αρμόδιες υπηρεσίες. Η επικοινωνία με το 100 αναμένεται να αποκατασταθεί μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του παρόχου τηλεφωνίας.

📣 ❗ Λόγω εργασιών του παρόχου τηλεφωνίας, οι πολίτες που επιθυμούν να επικοινωνήσουν με τον αριθμό 100 της Άμεσης Δράσης παρακαλούνται να καλούν στον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112 October 8, 2026

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