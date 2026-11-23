«We Did What We Could. Remember Us». Mέσα από 55 φωτογραφίες και μαρτυρίες, η έκθεση των Γιατρών Χωρίς Σύνορα αποτυπώνουν δύο χρόνια καταστροφής στη Γάζα.

Είναι άξιο απορίας πώς, παρά τα χιλιάδες ντοκουμέντα που προβάλλονται καθημερινά στα μέσα ενημέρωσης, μπορεί κανείς να κατανοήσει καλύτερα τι συμβαίνει στη Γάζα μέσα από μόλις 55 συγκεκριμένες φωτογραφίες.

Πρόκειται για την έκθεση των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, «We Did What We Could. Remember Us», που φιλοξενείται στο Ρομάντσο. Μέσα από μια συλλογή φωτογραφικών ντοκουμέντων, από τον Οκτώβριο του 2023 έως τον Οκτώβριο του 2025, τόσο του γαλλικού πρακτορείου ειδήσεων AFP όσο και των ίδιων των γιατρών, η έκθεση καταγράφει την γενοκτονία των Παλαιστίνιων αλλά και το πώς το Ισραήλ κάνει τη Γάζα αβίωτη και για τους επιζώντες.

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