Νίκος Καρβέλας: «Η Άννα έθεσε συνειδητά τον εαυτό της εκτός της καλλιτεχνικής μας συνεργασίας»

Ο Νίκος Καρβέλας απάντησε μέσω της εκπομπής της Σίσσυς Χρηστίδου στην Άννα Βίσση, αρνούμενος ότι την απείλησε και μιλώντας για το μέλλον της συνεργασίας τους.

Νέα απάντηση στην Άννα Βίσση έδωσε ο Νίκος Καρβέλας, μέσω της εκπομπής της Σίσσυς Χρηστίδου, «Χαμογέλα και πάλι». Ο συνθέτης απέστειλε μακροσκελή ανακοίνωση στην εκπομπή, στην οποία απαντά μεταξύ άλλων στις αναφορές περί απειλών ότι θα «καταστρέψει» την Άννα Βίσση, ενώ αφήνει αιχμές και για το ενδεχόμενο να υπάρξει ξανά καλλιτεχνική συνεργασία μεταξύ τους.

Στο συγκεκριμένο σημείο της ανακοίνωσής του, ο Νίκος Καρβέλας αναφέρει:

«Εν τέλει, μία είναι η πικρή αλήθεια: Η Άννα με τη συμπεριφορά της και τις επιλογές των όψιμων συνεργατών και φίλων έθεσε συνειδητά και ίσως προγραμματισμένα τον εαυτό της εκτός πλαισίου οποιασδήποτε καλλιτεχνικής μας συνεργασίας στο μέλλον». «Τα περί δήθεν απειλών ότι θα καταστρέψω την Άννα είναι αστειότητες και ψεύδη» Ο Νίκος Καρβέλας αρνείται κατηγορηματικά ότι απείλησε την Άννα Βίσση, υποστηρίζοντας πως οι σχετικές αναφορές δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. «Τα περί δήθεν απειλών ότι θα καταστρέψω την Άννα Βίσση είναι αστειότητες και ψεύδη. Γιατί να καταστρέψω την Άννα; Γιατί να διασύρω την Άννα και με ποιο κίνητρο ή επιχείρημα;» αναφέρει στην ανακοίνωσή του.

Στη συνέχεια σημειώνει ότι η τραγουδίστρια είναι ελεύθερη να επιλέξει τον δικό της δρόμο, ενώ και ο ίδιος δηλώνει ότι θα συνεχίσει να ακολουθεί τον δικό του. «Η Άννα είναι ελεύθερη να επιλέξει το δρόμο της και εγώ να συνεχίσω και να ακολουθώ το δικό μου», αναφέρει χαρακτηριστικά. Ο συνθέτης αναφέρεται στη συνέχεια στη δική του καλλιτεχνική πορεία και στις επιλογές που έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια. «Εγώ ως δημιουργός ακολουθώ τις υποδείξεις του δημιουργικού μου γίγνεσθαι. Ποτέ μου δεν συμβιβάστηκα, ποτέ μου δεν έσκυψα το κεφάλι, ποτέ μου δεν εξαγοράστηκα», αναφέρει. Και προσθέτει «Προτιμώ την οικονομική μου αυτοκτονία παρά την ηθική μου δολοφονία».

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