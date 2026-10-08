Τέλος τα μετρητά στις courier: Υποχρεωτικές οι ηλεκτρονικές πληρωμές

Υποχρεωτικές γίνονται οι ηλεκτρονικές πληρωμές στις παραδόσεις courier, ενώ το νέο νομοσχέδιο προβλέπει αλλαγές σε οφειλές και αγροτικό πετρέλαιο.

Σημαντικές αλλαγές σε μια σειρά από οικονομικά ζητήματα φέρνει το νέο σχέδιο νόμου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση.

Όπως μετέδωσε το ERT News, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων νέο πλαίσιο για την προστασία των οφειλετών και την εποπτεία των servicers, ρυθμίσεις για το αγροτικό πετρέλαιο και υποχρεωτικές ηλεκτρονικές πληρωμές στις παραδόσεις μέσω courier. Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 22 Οκτωβρίου 2026, με στόχο το νομοσχέδιο να εισαχθεί στη Βουλή και να ψηφιστεί την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου.

Τέλος τα μετρητά στις παραδόσεις courier

Μία από τις αλλαγές που αφορούν άμεσα τους καταναλωτές είναι η υποχρεωτική χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής στις παραδόσεις αγαθών από εταιρείες courier. Η ρύθμιση θα ισχύει ανεξαρτήτως ποσού. Δηλαδή, όταν η αγορά πραγματοποιείται από ιδιώτη και η πληρωμή γίνεται κατά την παράδοση μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών, η εξόφληση θα πρέπει να γίνεται ηλεκτρονικά. Στα μέσα πληρωμής περιλαμβάνονται οι κάρτες, το τραπεζικό έμβασμα, η πληρωμή μέσω λογαριασμού πληρωμών και τα ηλεκτρονικά πορτοφόλια. Έτσι, στην πράξη, καταργείται το όριο των 500 ευρώ που ισχύει σήμερα για τις συγκεκριμένες συναλλαγές και η ηλεκτρονική πληρωμή στις παραδόσεις courier θα απαιτείται από το πρώτο ευρώ.

Οι εταιρείες ταχυμεταφορών που θα δέχονται μετρητά κατά την παράδοση θα αντιμετωπίζουν πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο της αξίας της συναλλαγής. Για παράδειγμα, για αγορά αξίας 50 ευρώ που θα εξοφληθεί με μετρητά, το πρόστιμο θα ανέρχεται σε 100 ευρώ. Πριν από την έναρξη ισχύος της διάταξης θα εκδοθεί υπουργική απόφαση, η οποία θα καθορίζει τις κατηγορίες φυσικών προσώπων που θα εξαιρούνται από την υποχρέωση ηλεκτρονικής πληρωμής. Οι εξαιρέσεις θα είναι αντίστοιχες με εκείνες που ισχύουν για την υποχρέωση ηλεκτρονικών δαπανών.

Νέοι κανόνες για οφειλέτες και servicers

Στο επίκεντρο του νομοσχεδίου βρίσκονται 16 παρεμβάσεις για το ιδιωτικό χρέος: οκτώ για την προστασία των οφειλετών και οκτώ για τη διαφάνεια και την εποπτεία των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων. Προβλέπεται νέα, τυποποιημένη διαδικασία διμερούς ρύθμισης, η οποία αντικαθιστά τον Κώδικα Δεοντολογίας. Ο πιστωτής θα πρέπει να απαντά μέσα σε τρεις μήνες, ενώ ολόκληρη η διαδικασία θα πρέπει να ολοκληρώνεται το αργότερο σε έξι μήνες. Παράλληλα, τρεις μήνες πριν από έναν πλειστηριασμό, ο πιστωτής θα υποχρεούται να υποβάλλει πρόταση ρύθμισης, η οποία θα πρέπει να είναι κατάλληλη, βιώσιμη και τεκμηριωμένη με βάση την οικονομική κατάσταση του οφειλέτη. Προβλέπεται επίσης ανώτατο όριο 15% στην προκαταβολή που μπορεί να ζητήσει ο πιστωτής για απευθείας διμερή ρύθμιση.

Όσο ο οφειλέτης τηρεί ενεργή ρύθμιση, απαγορεύονται η καταγγελία της, η έκδοση ή εκτέλεση διαταγής πληρωμής, η κατάσχεση και η συνέχιση πλειστηριασμού. Σε περίπτωση παραβίασης προβλέπονται σημαντικές συνέπειες, μεταξύ άλλων πίστωση ποσού ίσου με πέντε μηνιαίες δόσεις, παράταση της ρύθμισης κατά πέντε μήνες χωρίς επιβάρυνση και διοικητικό πρόστιμο από 50.000 έως 500.000 ευρώ. Παράλληλα, ο οφειλέτης θα μπορεί να ζητά δωρεάν πλήρη εικόνα της οφειλής του, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων, του ιστορικού πληρωμών, του κεφαλαίου, των τόκων και των προμηθειών. Τα στοιχεία θα πρέπει να παρέχονται μέσα σε 45 ημέρες.

Αγροτικό πετρέλαιο: Επιστροφή ΕΦΚ έως 31 Οκτωβρίου

Για το αγροτικό πετρέλαιο προβλέπεται ότι ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης θα επιστρέφεται απευθείας στους δικαιούχους αγρότες έως τις 31 Οκτωβρίου 2026.

Από τον Νοέμβριο η έκπτωση θα εφαρμόζεται ψηφιακά απευθείας στο τιμολόγιο αγοράς. Το αντίστοιχο ποσό, μαζί με τον αναλογούντα ΦΠΑ, θα επιστρέφεται στους πρατηριούχους ως ακατάσχετο και ασυμψήφιστο με οφειλές προς το Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τις τράπεζες.

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