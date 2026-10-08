Μάρκο Ρούμπιο: Αναχωρεί από την Αθήνα – Κλειστοί δρόμοι έως τις 10:00

Ο Μάρκο Ρούμπιο αναχωρεί το πρωί της Πέμπτης από την Αθήνα, με την Τροχαία να προχωρά σε σταδιακό κλείσιμο δρόμων από τις 07:00, ενώ οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα επηρεάσουν και την Αττική Οδό έως τις 10:00.

Η επίσημη επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, στην Ελλάδα ολοκληρώνεται το πρωί της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου, με την αναχώρησή του από την Αθήνα.

Η μετακίνηση της αμερικανικής αποστολής προς το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» έχει θέσει εκ νέου σε αυξημένη επιφυλακή την ΕΛ.ΑΣ., καθώς από τις 07:00 το πρωί αναμένεται να ξεκινήσουν σταδιακές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας, οι οποίες θα ακολουθούν την πορεία της αυτοκινητοπομπής. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αναμένεται να επηρεάσουν και την Αττική Οδό, από την οποία θα κινηθεί η αυτοκινητοπομπή προς το αεροδρόμιο, με τα μέτρα να αναμένεται να διαρκέσουν έως περίπου τις 10:00 το πρωί, σύμφωνα με τον Λευτέρη Αναγνώστου στο OPEN και στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος».

Πότε αναχωρεί ο Μάρκο Ρούμπιο

Μέχρι στιγμής δεν έχει δημοσιοποιηθεί η ακριβής ώρα απογείωσης του αμερικανικού κυβερνητικού αεροσκάφους για λόγους ασφαλείας. Οι πληροφορίες, ωστόσο, αναφέρουν ότι ο Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται να έχει αναχωρήσει από την Αθήνα έως τις 10:00, καθώς επόμενος σταθμός του είναι η Λισαβόνα. Η αναχώρηση θα γίνει με ισχυρή αστυνομική συνοδεία και αυξημένα μέτρα ασφαλείας, ενώ η Τροχαία θα προχωρά σε προσωρινά κλεισίματα δρόμων λίγο πριν από τη διέλευση της αυτοκινητοπομπής και θα αποκαθιστά την κυκλοφορία μετά το πέρασμά της. Με αυτόν τον τρόπο, τα μέτρα δεν αφορούν ταυτόχρονα όλους τους δρόμους της διαδρομής, αλλά εφαρμόζονται σταδιακά, ανάλογα με το σημείο στο οποίο βρίσκεται η αμερικανική αποστολή.

Το βασικό χρονικό διάστημα που πρέπει να έχουν υπόψη τους οι οδηγοί είναι 07:00 έως 10:00 το πρωί της Πέμπτης. Από τις 07:00 άρχισαν οι σταδιακές κυκλοφοριακές παρεμβάσεις, αρχικά στους δρόμους από τους οποίους θα περάσει η αυτοκινητοπομπή και στη συνέχεια στους μεγαλύτερους οδικούς άξονες που οδηγούν προς το αεροδρόμιο. Στο κέντρο της Αθήνας, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι προσωρινές διακοπές και εκτροπές αφορούν βασικούς δρόμους γύρω από την Πλατεία Συντάγματος, αλλά και κεντρικές λεωφόρους και οδούς.

Μεταξύ άλλων, στο επίκεντρο βρίσκονται:

η Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας

η Λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου

η Λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας

η Πανεπιστημίου

η Σταδίου

καθώς και άλλα οδικά σημεία που θα κριθεί απαραίτητο να αποκλειστούν από την Τροχαία.

Θα επηρεαστεί και η Αττική Οδός

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται από τους οδηγούς που θα κινηθούν προς το αεροδρόμιο, καθώς η αυτοκινητοπομπή του Μάρκο Ρούμπιο θα χρησιμοποιήσει και την Αττική Οδό. Έτσι, τα μέτρα ασφαλείας δεν περιορίζονται στο κέντρο της Αθήνας. Καθώς η αυτοκινητοπομπή θα απομακρύνεται από το κέντρο και θα κατευθύνεται προς το «Ελευθέριος Βενιζέλος», η Τροχαία θα προχωρά σε διαδοχικές παρεμβάσεις στη διαδρομή.

Τα μέτρα ασφαλείας για την επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών είναι ιδιαίτερα αυξημένα. Στην επιχείρηση συμμετέχουν χιλιάδες αστυνομικοί από τις συναρμόδιες υπηρεσίες, μεταξύ άλλων από τα Μέτρα Τάξης, την Ασφάλεια, την Αστυνομία Αθηνών και την Τροχαία, ενώ για την επιτήρηση της περιοχής έχουν επιστρατευτεί και drones. Η ΕΛ.ΑΣ. έχει ζητήσει από τους οδηγούς που θα κινηθούν στο κέντρο να ακολουθούν τις υποδείξεις των τροχονόμων που βρίσκονται σε κομβικά σημεία και, όπου είναι δυνατόν, να αποφεύγουν τη μετακίνηση με ΙΧ.

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