Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική μετά από πυρκαγιά σε τρία λεωφορεία των ΜΑΤ στο Γουδή, με 21 πυροσβέστες και επτά οχήματα να επιχειρούν στο σημείο.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το απόγευμα της Δευτέρας 23 Νοεμβρίου, έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε τρία λεωφορεία των ΜΑΤ, στην οδό Κοκκινοπούλου, εντός του στρατοπέδου «Νικολάου Ζορμπά» στο Γουδή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα οχήματα ανήκουν στις δυνάμεις των ΜΑΤ, ενώ διερευνάται το ενδεχόμενο η φωτιά να προκλήθηκε από έκρηξη που φέρεται να σημειώθηκε λίγο μετά τις 17:00, κατά τη διάρκεια ανεφοδιασμού. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχουν αποσαφηνιστεί οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 17:20 της Δευτέρας 23 Νοεμβρίου 2026. Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν συνολικά 21 πυροσβέστες με επτά οχήματα. Οι δυνάμεις προέρχονται από τον 4ο, τον 12ο και τον 9ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών, καθώς και από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Νέας Μάκρης.

Παράλληλα, στο σημείο βρίσκεται το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών, το οποίο έχει αναλάβει τη διερεύνηση των αιτιών και των συνθηκών εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

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