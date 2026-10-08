Καρχαρίας επιτέθηκε σε σέρφερ στην Αυστραλία: «Μου έκανε... κλείσιμο ματιού πριν μου κόψει το πόδι»

Πυροσβέστης που δέχθηκε επίθεση καρχαρία ενώ έκανε σερφ στην Αυστραλία περιγράφει τη στιγμή που βρέθηκε πρόσωπο με πρόσωπο με το ζώο και έχασε το πόδι του.

Ο Mel Ismail, πυροσβέστης και σέρφερ από τη Δυτική Αυστραλία, μίλησε για πρώτη φορά μετά την επίθεση καρχαρία που δέχθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου, όταν έκανε σερφ στην παραλία Glenfield Beach, κοντά στο Geraldton.

Ο καρχαρίας του έκοψε το πόδι κάτω από το γόνατο, όμως ο ίδιος κατάφερε να επιστρέψει στην επιφάνεια και τελικά να διασωθεί χάρη στη βοήθεια άλλων ανθρώπων που βρίσκονταν στην παραλία.

«Νόμιζα ότι με χτύπησε δελφίνι»

Ο Ismail βρισκόταν στα ανοιχτά του σημείου όπου έσπαγαν τα κύματα, όταν είδε μια ομάδα περίπου 20 δελφινιών. Λίγο αργότερα αισθάνθηκε ένα ισχυρό χτύπημα. «Αρχικά νόμιζα ότι με χτύπησε ένα δελφίνι», περιέγραψε. Ωστόσο, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα κατάλαβε τι είχε συμβεί. «Και ξαφνικά, μπαμ – κάτι με άρπαξε και με τράβηξε κάτω από το νερό. Και ήξερα ότι ήταν καρχαρίας», είπε. Ο Ismail βρέθηκε κάτω από την επιφάνεια και κάποια στιγμή ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με το ζώο.

«Έφτασα σε ένα σημείο όπου είδα το μάτι του... ένα μεγάλο μαύρο μάτι», ανέφερε. Ο ίδιος προσπάθησε να αντιδράσει, βάζοντας τα δάχτυλά του στο μάτι του καρχαρία καθώς το ζώο τον τραβούσε. «Μου έκανε κλείσιμο ματιού – τουλάχιστον έτσι πιστεύω προσωπικά – και μετά μου έκοψε το πόδι. Και τότε κατάλαβα ότι μου είχε πάρει το πόδι», είπε χαρακτηριστικά. Ο Ismail κατάφερε να ανέβει ξανά στην επιφάνεια, έχοντας χάσει το πόδι του κάτω από το γόνατο.

Όταν βγήκε στην επιφάνεια, προσπάθησε ενστικτωδώς να τραβήξει τη σανίδα του από το λουρί που ήταν δεμένο στο πόδι του. Όμως δεν συνέβαινε τίποτα. «Ήταν απλώς ένα μούδιασμα, μια αίσθηση σαν να λες: "Κάτι λείπει"», περιέγραψε. Βλέποντας τη σανίδα να επιπλέει μέσα σε πολύ αίμα, κατάλαβε ότι έπρεπε να απομακρυνθεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα. «Σκέφτηκα: "Θα επιστρέψει για περισσότερο. Πρέπει να φύγω από εδώ"», είπε. Βρισκόταν μόνος στο νερό και έχανε δυνάμεις, όταν κατάφερε να πιάσει ένα κύμα που τον μετέφερε περίπου 20 μέτρα πιο κοντά στην ακτή.

Ο σέρφερ που έπεσε στο νερό για να τον σώσει

Τότε είδε έναν άνθρωπο να κατεβαίνει από τους αμμόλοφους προς την παραλία. Ήταν ο Shannan Dunn, ο οποίος αντιλήφθηκε ότι ο Ismail ζητούσε βοήθεια και χωρίς καθυστέρηση μπήκε στο νερό για να τον προσεγγίσει. «Είχε μάτια σαν πιατάκια», θυμήθηκε ο Ismail. «Το πρώτο πράγμα που μου είπε ήταν: "Πού είναι ο καρχαρίας;" Του είπα: "Δεν ξέρω, έχω αρκετά πράγματα να αντιμετωπίσω εδώ"». Στη συνέχεια, ο Dunn έβαλε τον τραυματισμένο σέρφερ πάνω στη δική του σανίδα και τον βοήθησε να επιστρέψει στην ακτή.

Μόλις έφτασαν στην παραλία, ένα ζευγάρι, η Chrissy και ο Rick, έσπευσε να βοηθήσει. Η Chrissy τηλεφώνησε στο 000, ενώ ο Rick χρησιμοποίησε το λουρί της σανίδας για να κατασκευάσει ένα αυτοσχέδιο τουρνικέ, προκειμένου να περιορίσει την αιμορραγία. Δύο έφηβοι βοήθησαν επίσης να μεταφερθεί ο Ismail στο όχημα του Dunn. Το αυτοκίνητο κινήθηκε με μεγάλη ταχύτητα πάνω στην παραλία για να συναντήσει το ασθενοφόρο. «Μου είπαν: "Θα είναι δύσκολη διαδρομή, φίλε", οπότε κρατήθηκα από μία από τις μπάρες», περιέγραψε. Ο Ismail ανέφερε ότι οι άνθρωποι που βρίσκονταν μαζί του προσπαθούσαν να τον κρατήσουν σε καλή ψυχολογική κατάσταση μέχρι να φτάσει η βοήθεια.

Η σύντροφός του, Kylie Fleay, εργαζόταν την πρώτη της βάρδια μόνη στο τηλεφωνικό κέντρο του Geraldton Hospital όταν πληροφορήθηκε ότι είχε σημειωθεί επίθεση καρχαρία στο Glenfield Beach. Όταν επιβεβαίωσε ότι το θύμα ήταν ο Ismail, έσπευσε στα επείγοντα. «Ήταν γκρι – γκρι και γεμάτος άμμο», περιέγραψε για την εικόνα του όταν τον είδε. Η ίδια αρχικά δεν είχε αντιληφθεί πόσο σοβαρός ήταν ο τραυματισμός. «Σκέφτηκα, ξέρετε, επίθεση καρχαρία, απλώς τον δάγκωσε λίγο», είπε. Όταν οι γιατροί τής ανέφεραν ότι είχε χάσει το πόδι του, συνειδητοποίησε τη σοβαρότητα της κατάστασης. Παρά τον τραυματισμό του, όμως, ο Ismail παρέμεινε αισιόδοξος. «Το πρώτο πράγμα που είπε ήταν: "Τώρα θα πρέπει να γίνω bodyboarder" (θαλάσσιο σπορ με μικρή σανίδα, στην οποία ο αθλητής κινείται κυρίως ξαπλωμένος)», θυμήθηκε η Fleay.

Θέλει να επιστρέψει στη θάλασσα

Παρά την επίθεση και τον ακρωτηριασμό του, ο Ismail δηλώνει ότι σκοπεύει να επιστρέψει κάποια στιγμή στο νερό. Η επίθεση σημειώθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου στην παραλία Glenfield Beach, περίπου 400 χιλιόμετρα βόρεια του Περθ. Ο Ismail, ο οποίος εργάζεται ως πυροσβέστης, είχε μεταφερθεί τότε στο Geraldton Health Campus σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση.

Μέχρι σήμερα, οι αρχές δεν έχουν ταυτοποιήσει το είδος του καρχαρία. Το κατεστραμμένο σερφ του είχε ληφθεί για εξέταση, ενώ η έρευνα των αρμόδιων υπηρεσιών συνεχίζεται. Ο ίδιος, πάντως, κοιτάζει ήδη προς την επόμενη μέρα και δηλώνει αποφασισμένος να επιστρέψει στη θάλασσα.

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