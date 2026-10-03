Ένα ατυχές λάθος του γαμπρού την ώρα των όρκων, που αποκάλεσε τη νύφη με το όνομα της αδελφής της, έγινε viral στο TikTok.

Το άγχος της στιγμής μπορεί να επηρεάσει ακόμα και τους πιο προετοιμασμένους γαμπρούς, όμως ένα λάθος κατά τη διάρκεια της τελετής ήταν αρκετό για να προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων στο διαδίκτυο.

Η Έμμα, μια νεόνυμφη από το Μπρίσμπεϊν της Αυστραλίας, μοιράστηκε στο TikTok ένα βίντεο από την τελετή του γάμου της, το οποίο έχει ήδη συγκεντρώσει περισσότερες από 2,2 εκατομμύρια προβολές. Στο βίντεο, ο σύζυγός της, την ώρα που υποσχόταν αιώνια αγάπη και αφοσίωση, την αποκάλεσε κατά λάθος «Έμιλη».

Η σύγκριση με τα «Φιλαράκια» και οι αντιδράσεις

Όπως εξήγησε η ίδια η νύφη στη λεζάντα της ανάρτησης, η «Έμιλη» δεν είναι κάποιο τυχαίο πρόσωπο, αλλά η αδελφή της. Το περιστατικό προκάλεσε καταιγισμό σχολίων, με πολλούς χρήστες να παρομοιάζουν τη γκάφα με τη διάσημη σκηνή από τη σειρά «Τα Φιλαράκια», όπου ο Ρος είπε το όνομα της Ρέιτσελ αντί της Έμιλη στον δικό του γάμο.

Δεκάδες χρήστες εξέφρασαν την αγανάκτησή τους για το συμβάν, χαρακτηρίζοντάς το ως την «πιο ταπεινωτική εξέλιξη σε έναν γάμο» και δηλώνοντας ότι στην θέση της θα είχαν ακυρώσει την τελετή. Παράλληλα, ορισμένοι σχολιαστές υποστήριξαν ότι τέτοιου είδους λάθη ενδέχεται να αποτελούν «red flag» για το μέλλον του ζευγαριού.

Η θέση της νύφης για τα όσα συνέβησαν

Παρά τις προειδοποιήσεις και τα επικριτικά σχόλια, η Έμμα αντιμετώπισε την κατάσταση με ψυχραιμία και χιούμορ, ξεκαθαρίζοντας ότι επρόκειτο για μια αθώα γλωσσική παραδρομή λόγω της αμηχανίας του γαμπρού. «Αν ήταν ένα τυχαίο όνομα θα είχα ερωτηματικά. Η αδελφή μου είναι η καλύτερή μου φίλη, οπότε δεν έχω καμία ανησυχία», σημείωσε η ίδια απαντώντας στα σχόλια.

Από την πλευρά τους, ειδικοί στην ψυχολογία επισημαίνουν ότι, αν και καμία τελετή δεν είναι απόλυτα αψεγάδιαστη, συμπεριφορές που προκαλούν αμηχανία ή ασέβεια την ημέρα του γάμου μπορούν μερικές φορές να αντικατοπτρίζουν βαθύτερα ζητήματα στις σχέσεις των ζευγαριών.

Ωστόσο, η ίδια η νύφη προτίμησε να κρατήσει τη θετική πλευρά, βλέποντας το συμβάν ως μια αστεία ανάμνηση.

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