Αγόρασε χωράφι με ζαχαροκάλαμο στην Αυστραλία και το μετέτρεψε σε τροπικό δάσος: Επέστρεψαν ζώα που είχαν εξαφανιστεί για 40 χρόνια

Μια γυναίκα στην Αυστραλία αγόρασε 18 εκτάρια πρώην καλλιέργειας ζαχαροκάλαμου και μέσα σε 11 χρόνια τα μετέτρεψε σε τροπικό δάσος, προσελκύοντας ξανά σπάνια είδη.

Το 2015, η Annie Schoenberger πήρε μια απόφαση που θα άλλαζε ριζικά το τοπίο στην περιοχή Wonga Beach του Κουίνσλαντ στην Αυστραλία. Αγόρασε μια έκταση 18 εκταρίων, η οποία για χρόνια χρησιμοποιούνταν για την καλλιέργεια ζαχαροκάλαμου.

Στόχος της ήταν να αποκαταστήσει το οικοσύστημα που υπήρχε στην περιοχή πριν από τη μετατροπή της σε γεωργική γη και να επαναφέρει την τροπική βλάστηση. Για να προχωρήσει το εγχείρημα, η Schoenberger συνεργάστηκε με την οργάνωση Rainforest Rescue, η οποία δραστηριοποιείται στην αποκατάσταση τροπικών δασών.

Οι πρώτες οργανωμένες φυτεύσεις ξεκίνησαν έναν χρόνο αργότερα, το 2016, με τη συμμετοχή εκατοντάδων εθελοντών και συνεργατών. Στα χρόνια που ακολούθησαν, η εικόνα της πρώην καλλιέργειας άλλαξε σταδιακά. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Rainforest Rescue, περισσότερα από 119.000 δέντρα φυτεύτηκαν στα 18 εκτάρια της έκτασης. Η αποκατάσταση, ωστόσο, δεν περιορίστηκε στα δέντρα. Μέσω του προγράμματος NightWings αποκαταστάθηκε και μια περιοχή υγροτόπου, δημιουργώντας παράλληλα έναν φυσικό διάδρομο για τα αυτόχθονα είδη.

Επέστρεψαν ζώα που είχαν να εμφανιστούν δεκαετίες

Καθώς η βλάστηση μεγάλωνε, η έκταση άρχισε να προσφέρει ξανά κατάλληλο βιότοπο για την τοπική πανίδα. Μία από τις σημαντικότερες καταγραφές έγινε το 2018, όταν εντοπίστηκε ένα νεαρό νότιο καζουάριο. Το είδος δεν είχε παρατηρηθεί νότια του ποταμού Daintree για περισσότερα από 40 χρόνια. Το 2022 καταγράφηκε στην περιοχή και δεύτερο νεαρό καζουάριο. Παράλληλα, η αποκατάσταση του οικοσυστήματος ευνόησε την παρουσία και άλλων ζώων, μεταξύ των οποίων έχιδνες, ριγωτές πόσουμ και αλεπούδες, καθώς και άλλα είδη της αυστραλιανής πανίδας.

Έντεκα χρόνια μετά την αγορά της έκτασης, το τοπίο έχει αλλάξει ριζικά. Εκεί όπου υπήρχε μια καλλιέργεια ζαχαροκάλαμου, έχει δημιουργηθεί ένας χώρος ανάκαμψης του τροπικού δάσους της Αυστραλίας, ο οποίος μπορεί πλέον να φιλοξενεί ξανά αυτόχθονα είδη. Η περίπτωση της Annie Schoenberger δείχνει πώς η μακροχρόνια αποκατάσταση μιας υποβαθμισμένης έκτασης μπορεί να αλλάξει σταδιακά όχι μόνο το ίδιο το τοπίο, αλλά και τις συνθήκες για την επιστροφή της άγριας ζωής.

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