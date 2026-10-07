Βρήκε ένα πορτοφόλι γεμάτο χρήματα το 1968: 57 χρόνια αργότερα ξεκίνησε την προσπάθεια να βρει τον ιδιοκτήτη του

Σχεδόν έξι δεκαετίες μετά, αποφάσισε να διορθώσει ένα λάθος της νιότης του.

Το 1968, ένας 21χρονος άνδρας στη Φινλανδία βρήκε ένα πορτοφόλι γεμάτο χρήματα σε έναν τηλεφωνικό θάλαμο. Το πήρε, κράτησε τα χρήματα και έφυγε. Σχεδόν έξι δεκαετίες αργότερα, όμως, η ίδια ιστορία εξακολουθούσε να τον βαραίνει και αποφάσισε να κάνει κάτι για να διορθώσει, έστω και αργά, το λάθος του.

Ο Kari Vallden είναι σήμερα 79 ετών και θυμάται ακόμη εκείνη τη μέρα στη Λάχτι. Ήταν μόλις 21 ετών, είχε ολοκληρώσει πρόσφατα τη στρατιωτική του θητεία, ο γάμος του είχε τελειώσει και, όπως παραδέχεται, προσπαθούσε να βρει ξανά τον δρόμο του. Είχε πάει στον τηλεφωνικό θάλαμο της αγοράς για να τηλεφωνήσει σε έναν φίλο και να κανονίσουν να πάνε για μπύρες. Εκεί είδε το πορτοφόλι...

Το λάθος που έμεινε

Μέσα υπήρχαν περίπου 280 φινλανδικά μάρκα, ποσό που το δημοσίευμα αντιστοιχίζει σε περίπου 500 ευρώ. Για έναν 21χρονο που εκείνη την περίοδο δεν είχε βρει ακόμη ισορροπία στη ζωή του, τα χρήματα ήταν αρκετά για να τον κάνουν να πάρει μια απόφαση μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Πήρε τα χρήματα και άφησε πίσω το άδειο πορτοφόλι. Σχεδόν αμέσως, όμως, άρχισε να αισθάνεται άσχημα. Επέστρεψε στο σημείο έχοντας στο μυαλό του να διορθώσει αυτό που είχε κάνει, αλλά τελικά δεν βρήκε το θάρρος να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Αντί να επιστρέψει τα χρήματα στον ιδιοκτήτη τους, αποφάσισε να εξαφανίσει τα ίχνη. Πέταξε το πορτοφόλι σε έναν υπόνομο, πιστεύοντας ότι έτσι θα τελείωνε η υπόθεση. Έλα, όμως, που δεν τελείωσε ποτέ πραγματικά...

Τα χρόνια πέρασαν. Ο Vallden σπούδασε οικονομικά και εργάστηκε για περισσότερες από τρεις δεκαετίες σε κρατικό κέντρο πληροφορικής. Παράλληλα, υπηρέτησε τρεις φορές σε ειρηνευτικές αποστολές στο εξωτερικό και δημιούργησε μια εντελώς διαφορετική ζωή από εκείνη που είχε στα 21 του.

Στη διαδρομή αυτή γνώρισε και μεγάλες απώλειες. Έχασε ένα παιδί από καρκίνο και αργότερα πέθανε και η σύζυγός του. Όμως, ανάμεσα στις αναμνήσεις μιας ολόκληρης ζωής, υπήρχε πάντα και εκείνη η ιστορία από το μακρινό 1968.

Κάποια στιγμή αποφάσισε ότι δεν ήθελε να αφήσει την ιστορία να τελειώσει έτσι. Υπολόγισε πόσα θα άξιζαν σήμερα τα χρήματα που είχε πάρει και πρόσθεσε ένα επιπλέον ποσό ως συμβολική αποζημίωση για αυτό που είχε κάνει.

Το αποτέλεσμα ήταν 850 ευρώ. Τα χρήματα τα έδωσε στο Κέντρο Καταφυγής και Προστασίας Γυναικών και Παιδιών στη Λάχτι. Ήταν ένας τρόπος να επιστρέψει κάτι που είχε πάρει σχεδόν έξι δεκαετίες νωρίτερα, ακόμη κι αν δεν μπορούσε να βρει τον άνθρωπο που είχε χάσει το πορτοφόλι του.

Παρόλα αυτά, ο Vallden δεν θεωρεί ότι η ιστορία έχει τελειώσει. Εξακολουθεί να θέλει να βρει τον πραγματικό ιδιοκτήτη ή την οικογένειά του. Αν η ιστορία φτάσει ποτέ στα αυτιά του ανθρώπου που έχασε εκείνο το πορτοφόλι το 1968, θέλει να ξέρει ότι ο ίδιος λυπάται πραγματικά για όσα έκανε.

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