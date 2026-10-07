Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα: F-35, ενέργεια, Πνύκα και μια πόλη σε συναγερμό

Η Πνύκα, το Μαξίμου και ο Στρατηγικός Διάλογος στο πρόγραμμα του Ρούμπιο, με σημαντικές αλλαγές στις μετακινήσεις στην Αθήνα.

Ο Μάρκο Ρούμπιο βρίσκεται στην Αθήνα, σε μια επίσκεψη με έντονο γεωπολιτικό και συμβολικό βάρος, καθώς η Ελλάδα φιλοξενεί τον 6ο Γύρο του Στρατηγικού Διαλόγου με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών και σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας έχει μπροστά του μια γεμάτη ημέρα επαφών, με την ενέργεια, την άμυνα, την περιφερειακή ασφάλεια, τις επενδύσεις και την τεχνολογία να βρίσκονται στο επίκεντρο.

Η επίσκεψη του Ρούμπιο έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Αθήνα επιδιώκει να ενισχύσει τον ρόλο της στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Τα F-35, η αναβάθμιση των F-16 σε Viper, το αμερικανικό LNG, ο Κάθετος Διάδρομος και οι έρευνες υδρογονανθράκων με τη συμμετοχή αμερικανικών ενεργειακών εταιρειών αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης ελληνοαμερικανικής ατζέντας που ξεπερνά τα στενά όρια της διμερούς συνεργασίας.

Η ατζέντα της ημέρας

Η αυλαία της επίσημης επίσκεψης ανοίγει στο υπουργείο Εξωτερικών, όπου ο Γιώργος Γεραπετρίτης θα υποδεχθεί τον Μάρκο Ρούμπιο. Θα ακολουθήσουν διμερής συνάντηση και κοινές δηλώσεις και στη συνέχεια οι δύο υπουργοί θα κηρύξουν την έναρξη των εργασιών του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας - ΗΠΑ.

Στον Στρατηγικό Διάλογο θα εξεταστούν ζητήματα περιφερειακής ασφάλειας, άμυνας, ενέργειας, ναυτιλίας, τεχνολογίας, εμπορίου και επενδύσεων. Παράλληλα, οι δύο πλευρές αναμένεται να υπογράψουν τρεις συμφωνίες που αφορούν διαφορετικά πεδία της διμερούς συνεργασίας.

Η πρώτη αφορά την εγκαθίδρυση συνεργασίας μεταξύ των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα. Η δεύτερη αφορά την ανανέωση του μνημονίου για την επιβολή εισαγωγικών περιορισμών σε κατηγορίες αρχαιολογικού και εθνολογικού υλικού έως τον 15ο αιώνα. Η τρίτη αφορά την αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών ικανότητας ναυτικών, με στόχο τη διευκόλυνση της απασχόλησης και την ενίσχυση της συνεργασίας στη ναυτική εκπαίδευση.

Στην ατζέντα βρίσκεται ασφαλώς και η ενέργεια. Η Ελλάδα επιχειρεί να εξελιχθεί σε σημαντικό κόμβο για τη μεταφορά αμερικανικού LNG προς τα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη, ενώ η παρουσία των Chevron και ExxonMobil στις ελληνικές έρευνες υδρογονανθράκων προσδίδει επιπλέον γεωπολιτικό ενδιαφέρον.

Στο αμυντικό σκέλος, ιδιαίτερη σημασία έχει η συζήτηση για τις δυνατότητες των ελληνικών F-35 και τη συμπληρωματική λειτουργία τους με τα αναβαθμισμένα F-16 Viper. Η Αθήνα ενδιαφέρεται για το συνολικό πακέτο δυνατοτήτων και όπλων που θα συνοδεύσει τη νέα γενιά μαχητικών της Πολεμικής Αεροπορίας.

Η Πνύκα και το Μαξίμου

Ιδιαίτερο συμβολισμό έχει η ομιλία του Ρούμπιο στην Πνύκα, στις 18.00. Με την Ακρόπολη στο φόντο, ο Αμερικανός υπουργός αναμένεται να αναφερθεί στις κοινές αξίες και στην ιστορική διαδρομή που συνδέει την αρχαία Ελλάδα με τη Δύση, επιχειρώντας παράλληλα να στείλει μήνυμα για την ανάγκη ανανέωσης του δυτικού κόσμου απέναντι στον ανταγωνισμό των μεγάλων δυνάμεων.

Μία ώρα αργότερα, στις 19.00, ο Ρούμπιο θα μεταβεί στο Μέγαρο Μαξίμου για συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στη συζήτηση αναμένεται να βρεθούν, πέρα από τις διμερείς σχέσεις, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Στις 20.00 θα ακολουθήσει επίσημο δείπνο προς τιμήν του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών.

Ποιοι δρόμοι κλείνουν

Η επίσκεψη έχει προκαλέσει δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και σημαντικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα. Οι περιορισμοί άρχισαν σταδιακά από το απόγευμα και το βράδυ της Τρίτης και θα συνεχιστούν έως τις πρωινές ώρες της Πέμπτης, με την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου να αποτελεί την ημέρα κορύφωσης των μέτρων.

Προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας πραγματοποιούνται στους βασικούς οδικούς άξονες του κέντρου, ιδιαίτερα γύρω από την πλατεία Συντάγματος. Στο επίκεντρο βρίσκονται η λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας, η λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου, η λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας, η Πανεπιστημίου και η Σταδίου, ενώ περιορισμοί μπορούν να επιβληθούν και σε άλλους δρόμους ανάλογα με τις μετακινήσεις της αμερικανικής αποστολής.

Δεν υπάρχει ένα ενιαίο ωράριο κατά το οποίο όλοι οι δρόμοι θα παραμένουν κλειστοί. Οι διακοπές πραγματοποιούνται δυναμικά, ανάλογα με την κίνηση της αυτοκινητοπομπής και τις ανάγκες του σχεδίου ασφαλείας.

Αυτό σημαίνει ότι προβλήματα μπορούν να εμφανιστούν και εκτός του άμεσου κέντρου, ιδιαίτερα στις διαδρομές προς την Πνύκα, την αμερικανική πρεσβεία, το υπουργείο Εξωτερικών και το Μέγαρο Μαξίμου.

Τι ισχύει για το Μετρό

Οι μετακινήσεις με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς προκρίνονται από την Αστυνομία ως η καλύτερη επιλογή για όσους χρειάζεται να κινηθούν στην Αθήνα. Δεν έχει ανακοινωθεί γενικευμένο πολύωρο κλείσιμο σταθμών του Μετρό λόγω της επίσκεψης, ωστόσο σταθμοί του κέντρου μπορούν να κλείσουν προσωρινά εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο για λόγους ασφαλείας.

Σε μια τέτοια περίπτωση, οι συρμοί μπορεί να διέρχονται από τους συγκεκριμένους σταθμούς χωρίς στάση, μέχρι να αποκατασταθεί η ασφαλής λειτουργία τους. Παράλληλα, οι επιβάτες θα πρέπει να υπολογίζουν και τις ήδη προγραμματισμένες βραδινές ρυθμίσεις στη Γραμμή 3 λόγω έργων.

Αλλαγές και καθυστερήσεις είναι πιθανές επίσης στα λεωφορεία και τα τρόλεϊ που κινούνται στο κέντρο, καθώς οι προσωρινές διακοπές των δρόμων μπορούν να προκαλέσουν εκτροπές δρομολογίων.

Περισσότεροι από 3.000 αστυνομικοί στο «πόδι»

Τα μέτρα ασφαλείας είναι ιδιαίτερα αυξημένα. Περισσότεροι από 3.000 αστυνομικοί συμμετέχουν στον σχεδιασμό της επιχείρησης, με δυνάμεις της Τροχαίας, της Ασφάλειας και άλλων υπηρεσιών να αναπτύσσονται στα σημεία από τα οποία θα περάσει ο Αμερικανός υπουργός.

Στο σχέδιο περιλαμβάνεται εναέρια επιτήρηση με drones, ενώ αυξημένη είναι η παρουσία αστυνομικών γύρω από το υπουργείο Εξωτερικών, την αμερικανική πρεσβεία, το Μέγαρο Μαξίμου και την Πνύκα. Ιδιαίτερα αυστηρά είναι τα μέτρα στον χώρο όπου θα πραγματοποιηθεί η ομιλία του Ρούμπιο.

Παράλληλα, από τις 06.00 της Τετάρτης έως τις 06.00 της Πέμπτης ισχύει απαγόρευση δημοσίων υπαίθριων συναθροίσεων και μηχανοκίνητων πορειών σε συγκεκριμένη ζώνη της Αθήνας, για λόγους δημόσιας ασφάλειας.

Για τους οδηγούς, το βασικό μήνυμα της ΕΛ.ΑΣ. είναι να αποφύγουν, εφόσον είναι δυνατόν, το κέντρο της Αθήνας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι ρυθμίσεις θα μεταβάλλονται ανάλογα με τις μετακινήσεις του Ρούμπιο και θα αίρονται σταδιακά μετά την ολοκλήρωση του προγράμματός του.

Η επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών συνδυάζει έτσι πολιτική ουσία και ισχυρό συμβολισμό, αλλά για την Αθήνα συνοδεύεται και από μια ημέρα ιδιαίτερα αυξημένων μέτρων ασφαλείας και κυκλοφοριακών περιορισμών.

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