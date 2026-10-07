Μετέφεραν και εγκατέστησαν γέφυρα 2.200 τόνων στην Βουδαπέστη: Η απίστευτη επιχείρηση που κράτησε λίγες μέρες (vid)

Χρειάστηκαν 176 κινητήριοι άξονες για να μετακινηθεί μια γέφυρα 2.200 τόνων στην Βουδαπέστη, χωρίς να παραμείνει κλειστός ο δρόμος για πολλές ημέρες.

Μια τεράστια σιδηροδρομική γέφυρα, βάρους 2.200 τόνων, μήκους 108 μέτρων και πλάτους 20 μέτρων, μετακινήθηκε μέσα στη Βουδαπέστη με τη βοήθεια 176 κινητήριων αξόνων, σε μια εντυπωσιακή επιχείρηση μηχανικής. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε μέσα σε ένα μόνο Σαββατοκύριακο, με τον δρόμο να κλείνει το πρωί της Παρασκευής και άνοιξε ξανά πριν από την ώρα αιχμής της Δευτέρας.

Πρόκειται για το πρώτο τμήμα της νέας σιδηροδρομικής γέφυρας Közvágóhíd στην ουγγρική πρωτεύουσα. Η κατασκευή αποτελεί μέρος του έργου για την αύξηση της χωρητικότητας της σιδηροδρομικής γραμμής μεταξύ των σταθμών Ferencváros και Kelenföld. Η μεγάλη πρόκληση για τους κατασκευαστές ήταν το τεράστιο βάρος της γέφυρας, αλλά και ο τρόπος τοποθέτησής της, καθώς μια συμβατική μέθοδος θα μπορούσε να προκαλέσει παρατεταμένο αποκλεισμό της κυκλοφορίας. Η λύση που επιλέχθηκε έκανε τη γέφυρα να μοιάζει, για λίγες ώρες, με ένα γιγαντιαίο όχημα.

176 κινητήριοι άξονες για τη μεταφορά

Για την επιχείρηση χρησιμοποιήθηκαν από την εταιρεία Mammoet ειδικές αυτοκινούμενες αρθρωτές πλατφόρμες, γνωστές ως SPMT. Πρόκειται για οχήματα που διαθέτουν μεγάλο αριθμό αξόνων και τροχών και ελέγχονται με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να μεταφέρουν φορτία χιλιάδων τόνων με μεγάλη ακρίβεια. Η συγκεκριμένη μέθοδος επέτρεψε να αποφευχθεί η κατασκευή βαθιών θεμελίων ή προσωρινών κατασκευών.

Οι προσωρινές βάσεις μεταφέρονταν απευθείας πάνω στις μηχανοκίνητες πλατφόρμες, επιτρέποντας στη γέφυρα να προχωρά σταδιακά πάνω από τον δρόμο μέχρι να φτάσει στη θέση που είχε προβλεφθεί. Η εντυπωσιακή επιχείρηση, ωστόσο, δεν ήταν η τελευταία, καθώς ένα δεύτερο τμήμα, το οποίο θα αποτελέσει τη βόρεια γέφυρα, έχει επίσης βάρος 2.200 τόνων και πρόκειται να τοποθετηθεί με παρόμοια μέθοδο. Αυτή τη φορά, όμως, οι μηχανικοί θα έχουν ακόμη λιγότερο διαθέσιμο χώρο, καθώς το πρώτο τμήμα της γέφυρας θα βρίσκεται ήδη στη θέση του.

🏗️ Installing a 2,500-tonne railway bridge in one weekend. In Budapest, the roughly 109 m structure was assembled beside the line and moved into place using SPMTs as part of the Southern Circular Railway project. 🚆 🎥 u/GeorgeRobertVitkos via Reddit #Railway #BridgeEngineering #Budapest — RAILMARKET (@RAILMARKETCOM) October 6, 2026

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