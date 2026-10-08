90χρονη Μαδριλένα εργάζεται καθημερινά σε περίπτερο: «Ξυπνάω 4:30 το πρωί, μου αρέσει»

90χρονη Ισπανίδα συνεχίζει να εργάζεται καθημερινά στο οικογενειακό περίπτερο στη Μαδρίτη, προσφέροντας πολύτιμη βοήθεια στον γιο της.

Η Χούλια Γκαγιάρδο είναι 90 ετών και συνεχίζει να πηγαίνει καθημερινά στο οικογενειακό περίπτερο στην περιοχή Ορταλέθα της Μαδρίτης. Ξυπνάει στις 04:30 το πρωί και, λίγες ώρες αργότερα, βρίσκεται εκεί για να βοηθήσει τον γιο της, Όσκαρ, στο άνοιγμα.

«Σηκώνομαι στις τέσσερις και μισή το πρωί επειδή έτσι είμαι, επειδή μου αρέσει», δηλώνει η ίδια, καθώς το πρωινό ξύπνημα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητάς της.

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Το περίπτερο ανοίγει στις 06:15 και η Χούλια βοηθά στην τοποθέτηση των εφημερίδων, των περιοδικών και των συλλεκτικών ειδών πριν επιστρέψει στο σπίτι. Στη συνέχεια, επιστρέφει γύρω στις 14:00 για να μπορέσει ο Όσκαρ να πάει για φαγητό και παραμένει μέχρι το κλείσιμο, γύρω στις 18:30. Εκεί περνά το μεγαλύτερο μέρος του απογεύματος, εξυπηρετώντας τους πελάτες και συνομιλώντας με τους γείτονες. «Το περίπτερο μου δίνει ζωή και, στα 90 μου χρόνια, έχω ακόμα όρεξη», εξηγεί.

Η Χούλια άρχισε να εργάζεται σε πολύ μικρή ηλικία. Όταν ήταν 13 ετών έχασε τη μητέρα της και λίγο αργότερα άρχισε να δουλεύει στο Βασιλικό Εργοστάσιο Ταπήτων. Με τον καιρό παντρεύτηκε τον Αλφόνσο Καστίγιο, έναν κοσμηματοπώλη με τον οποίο απέκτησε τρία παιδιά. Η οικογένεια έζησε αρχικά στην περιοχή Ελ Πόθο δελ Τίο Ραϊμούντο και το 1963 μετακόμισε στην Ορταλέθα, σε ένα σπίτι περίπου 50 τετραγωνικών μέτρων.

Το περίπτερο άνοιξε το 1983. Ήταν ο Αλφόνσο που εξασφάλισε την άδεια για το κατάστημα, αλλά μόλις δύο μήνες αργότερα ένα ιατρικό λάθος του άφησε σοβαρές αναπηρίες και τον καθήλωσε σε αναπηρικό αμαξίδιο.

Καθώς δεν μπορούσε να αναλάβει την επιχείρηση, ο μικρότερος γιος τους, ο Όσκαρ, άρχισε να εργάζεται εκεί μόλις ενηλικιώθηκε. Από τότε, μητέρα και γιος κρατούν το περίπτερο ανοιχτό μαζί. Ο Όσκαρ είναι σήμερα 55 ετών και τονίζει ότι, χωρίς τη βοήθεια της Χούλια, δεν θα μπορούσε να διατηρεί το κατάστημα ανοιχτό για τόσο πολλές ώρες.

Το περασμένο καλοκαίρι, η ηλικιωμένη ταξίδεψε για πρώτη φορά με αεροπλάνο. Τα παιδιά και οι εγγονές της την πήγαν στη Λισαβόνα για τέσσερις ημέρες ως δώρο γενεθλίων.

Εξαφανίζονται τα περίπτερα και στην Ισπανία

Στη Μαδρίτη απομένουν πλέον περίπου 250 περίπτερα, έναντι σχεδόν 500 που υπήρχαν πριν από μια δεκαετία. Το περίπτερο της Χούλια και του Όσκαρ προσπαθεί να διατηρήσει τους παλιούς του πελάτες αλλά και να προσελκύσει νεότερους, εκμεταλλευόμενο τη γειτνίαση με ένα σχολείο.

Τα απογεύματα, πολλά παιδιά περνούν για να αγοράσουν κάρτες, λιχουδιές και παιχνίδια, ενώ μητέρες που γνώριζαν τη Χούλια από μικρές επιστρέφουν τώρα με τα δικά τους παιδιά.

Η 90χρονη γνωρίζει πως η δουλειά δεν διανύει την καλύτερη περίοδό της, αλλά παραμένει αισιόδοξη: «Πρέπει να είσαι θετικός, όσο μπορούμε θα το προχωράμε». Η πρόθεσή της είναι να συνεχίσει να βοηθά όσο νιώθει καλά, ενώ ξεκαθαρίζει με χαμόγελο: «Όταν δεν θα βλέπω τον εαυτό μου ικανό, δεν θα έρχομαι, γιατί δεν πρόκειται να γίνω ρεζίλι».

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