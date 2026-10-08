Γυμνός, χρυσός και στους ώμους ενός άνδρα: Δανός γλύπτης απεικονίζει τον Τραμπ σε άγαλμα έξω από το Ευρωκοινοβούλιο

Ένα άγαλμα ύψους άνω των 2,5 μέτρων παρουσιάζει τον Ντόναλντ Τραμπ γυμνό και καλυμμένο με χρυσό, προκαλώντας συζητήσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ένα άγαλμα του Ντόναλντ Τραμπ, τοποθετημένου στους ώμους ενός άλλου άντρα και χωρίς ρούχα, έκανε την εμφάνισή του στο Στρασβούργο. Το έργο ξεπερνά τα 2,5 μέτρα σε ύψος και φέρει δύο τίτλους: «The Orange Plague» («Η Πορτοκαλί Πανώλη») ή «The King of Injustice» («Ο Βασιλιάς της Αδικίας») και δημιουργήθηκε από τον Δανό γλύπτη Jens Galschiøt.

Το άγαλμα είναι καλυμμένο με φύλλα χρυσού 23 καρατίων και παρουσιάστηκε στον χώρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη γαλλική πόλη. Ο γυμνός Τραμπ κρατά στο ένα χέρι ένα υπερβολικά μακρύ μπαστούνι του γκολφ και στο άλλο μια μικρή ζυγαριά, ενώ στα πόδια του βρίσκεται μια μπάλα που συμβολίζει τον κόσμο. Την ίδια ώρα, ο άνδρας που τον κουβαλά στους ώμους του μοιάζει εμφανώς καταπονημένος από το βάρος. Δίπλα στο έργο υπάρχει μια κάρτα με την υπογραφή «The King of Injustice», η οποία περιλαμβάνει ένα σατιρικό μήνυμα από την οπτική του Τραμπ: «Κάθομαι στην πλάτη ενός ανθρώπου. Βυθίζεται κάτω από το βάρος μου. Θα έκανα τα πάντα για να τον βοηθήσω. Εκτός από το να κατέβω από την πλάτη του».

Η «γυμνή» αλήθεια πίσω από τον χρυσό

Ο Galschiøt δημιούργησε το έργο ως σατιρικό σχόλιο στις πολιτικές του Τραμπ για το κλίμα, αντλώντας έμπνευση από το γνωστό παραμύθι του Hans Christian Andersen «Τα καινούργια ρούχα του αυτοκράτορα». Εξηγεί πως το έργο αποτελεί κριτική απέναντι στην αμερικανική στάση για την πράσινη μετάβαση, αλλά και σε μια αμφισβήτηση της διεθνούς τάξης που βασίζεται σε κανόνες. Ο καλλιτέχνης ωστόσο υποστηρίζει ότι στόχος του δεν ήταν το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά το έργο του αλλά αφορά τις προσπάθειας των μεγάλων δυνάμεων να αναδιαμορφώσουν τον κόσμο σύμφωνα με τα δικά τους συμφέροντα.

Ο Τραμπ, σύμφωνα με τον Galschiøt, αποτελεί ένα ιδιαίτερα εμφανές σύμβολο αυτής της τάσης, ενώ η επιλογή να παρουσιαστεί γυμνός και καλυμμένος με χρυσό αποτελεί, όπως λέει, έναν τρόπο με τον οποίο η σάτιρα μπορεί να εκφράσει όσα συχνά δεν μπορούν να ειπωθούν μέσω της πολιτικής γλώσσας. Η σύνδεση με τον «Αυτοκράτορα χωρίς ρούχα» είναι σκόπιμη: στο παραμύθι, ένας ματαιόδοξος ηγεμόνας πιστεύει ότι φορά τα πιο εκλεκτά ρούχα, ενώ στην πραγματικότητα είναι γυμνός. Η ψευδαίσθηση διατηρείται όσο οι γύρω του φοβούνται να πουν την αλήθεια, μέχρι τη στιγμή που ένα παιδί φωνάζει ότι ο αυτοκράτορας δεν φορά τίποτα.

Από το μεγάλο άγαλμα στα… συλλεκτικά tokens

Οι επισκέπτες της έκθεσης μπορούν επίσης να αποκτήσουν μικρότερες εκδοχές του έργου, τα λεγόμενα «protest tokens», τα οποία διανέμονται δωρεάν κατά τη διάρκεια της τριήμερης παρουσίασης, ενώ όσοι διαθέτουν 3D εκτυπωτή μπορούν να δημιουργήσουν την δική τους εκδοχή, χρησιμοποιώντας τα δωρεάν αρχεία που διαθέτει ο καλλιτέχνης στην ιστοσελίδα του. Ο καλλιτέχνης θέλει να ωθήσει και άλλους ανθρώπους σε αυτό το κίνημα, έψοντας κοινοποιήσει τα δωρεάν αρχεία και στα κοινωνικά του δίκτυα, γράφοντας «να περάσετε καλά στην διαμαρτυρία».

Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστό αν ο Τραμπ γνωρίζει την ύπαρξη του αγάλματος, ενώ δεν έχει σχολιάσει δημόσια το έργο. Ο Δανός ευρωβουλευτής της Αριστεράς Per Clausen, ο οποίος προσκάλεσε τον Galschiøt να παρουσιάσει το έργο, δήλωσε στη Deutsche Welle ότι δεν ανησυχεί για πιθανές αντιδράσεις, καθώς όπως υποστήριξε, αν κάποιος δεν μπορεί να ανεχθεί την έκθεση ενός τέτοιου έργου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τότε δεν έχει θέση στην παγκόσμια σκηνή.

Ο ίδιος ο Galschiøt δήλωσε ότι ανυπομονεί να δει πώς θα υποδεχθούν το έργο οι «λήπτες των αποφάσεων της Ευρώπης» όσο αυτό θα παραμένει στο Στρασβούργο.

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