Αλάσκα: Κυνηγός κατήγγειλε τον εαυτό της όταν συνειδητοποίησε ότι παρανόμησε λόγω πληροφοριών της Google AI

Γυναίκα στην Αλάσκα έκανε κατά λάθος παράνομο κυνήγι πτηνών, εξαιτίας λανθασμένων πληροφοριών που της παρείχε η τεχνητή νοημοσύνη της Google.

Για όσους προσπαθούν να τηρήσουν πιστά τη νομοθεσία, ο προσδιορισμός της ακριβούς έναρξης της κυνηγετικής περιόδου στην Αλάσκα αποτελεί μια ιδιαίτερα περίπλοκη διαδικασία, καθώς οι τοπικοί κανονισμοί ποικίλλουν ανάλογα με την περιοχή.

Τη δυσκολία αυτή διαπίστωσε η Χριστίνα Γουίβερ, κάτοικος του Κόντιακ, όταν η τεχνητή νοημοσύνη της Google την οδήγησε άθελά της σε παράνομη πράξη.

Το λάθος της Google που την ώθησε στην παράνομη θήρευση

Όπως αποκάλυψε το Alaska Beacon, η Γουίβερ αποφάσισε να ενημερωθεί για το πότε επιτρέπεται το κυνήγι αναζητώντας στη μηχανή της Google τους σχετικούς όρους. Η αυτόματη επισκόπηση AI που εμφανίστηκε στην κορυφή των αποτελεσμάτων ανέφερε ότι η περίοδος θήρευσης για τις μπεκάτσες ξεκινούσε την 1η Σεπτεμβρίου.

Αυτό όμως ίσχυε για ορισμένες ζώνες της Αλάσκας, αλλά όχι για το Κόντιακ, όπου το κυνήγι των συγκεκριμένων υδρόβιων πτηνών επιτρέπεται αργότερα.

Βασιζόμενη στην πληροφορία αυτή, η Γουίβερ έπιασε τον Σεπτέμβριο τρεις μπεκάτσες. Όταν στη συνέχεια υποψιάστηκε ότι στην περιοχή της η σεζόν ξεκινά στις 8 Οκτωβρίου, συνειδητοποίησε ότι είχε παραβιάσει τον νόμο.

Κατήγγειλε τον εαυτό της

Ανησυχώντας για την παράβαση, η ίδια παρουσιάστηκε οικειοθελώς στις αρχές προστασίας της άγριας ζωής. Ο αρμόδιος αξιωματικός που ανέλαβε την υπόθεση επιβεβαίωσε πως η αναζήτηση στη Google έδινε πράγματι το ίδιο παραπλανητικό αποτέλεσμα.

Ωστόσο, σημείωσε στην αναφορά του: «Αν η Χριστίνα έκανε περισσότερη έρευνα θα είχε μάθει πως οι μπεκάτσες μπορούν να θηρευτούν νόμιμα από τις 8 Οκτωβρίου έως τις 22 Ιανουαρίου».

«Αισθάνομαι χάλια και ντρέπομαι πολύ γι' αυτό. Προφανώς, γι' αυτό αυτοκαταγγέλθηκα αμέσως μόλις επέστρεψα σπίτι και μελέτησα τους κανονισμούς. Είναι απίστευτα ντροπιαστικό», δήλωσε η Γουίβερ στο Alaska Beacon.

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