Θα κερδίσει ο Τραμπ το Νόμπελ Ειρήνης; Ο Πάπας και άλλα ονόματα βρίσκονται στον δρόμο του σύμφωνα με ειδικό

Το Νόμπελ Ειρήνης 2026 ανακοινώνεται την Παρασκευή και ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο. Ποια ονόματα βρίσκονται όμως στον δρόμο του;

Ο Ντόναλντ Τραμπ πιθανότατα περιμένει την ανακοίνωση του φετινού Νόμπελ Ειρήνης, όμως το ερώτημα είναι αν θα είναι τελικά εκείνος ο νικητής. Ο φετινός αποδέκτης του βραβείου θα γίνει γνωστός την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, έναν χρόνο μετά τη βράβευση της Μαρία Κορίνα Ματσάδο.

Ο Τραμπ είχε τραβήξει τότε τα φώτα της δημοσιότητας, δηλώνοντας ότι θεωρούσε πως άξιζε το Νόμπελ. Τον Φεβρουάριο του 2026 είχε πει χαρακτηριστικά: «Δεν θα μου δώσουν ποτέ Νόμπελ Ειρήνης. Το αξίζω, αλλά δεν θα μου το δώσουν ποτέ». Τελικά, η Ματσάδο αποφάσισε να παραδώσει το βραβείο της στον Τραμπ, ως αναγνώριση, όπως ανέφερε, της «μοναδικής δέσμευσής του στην ελευθερία».

Η κίνησή της ήρθε μετά την αιχμαλωσία του πρώην προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, από αμερικανικές δυνάμεις. Ο Μαδούρο αντιμετωπίζει πλέον ομοσπονδιακές κατηγορίες, μεταξύ άλλων για ναρκoτρομοκρατία και διακίνηση ναρκωτικών. Για το Νόμπελ Ειρήνης του 2026 έχουν κατατεθεί συνολικά 287 έγκυρες υποψηφιότητες, με μία από αυτές να αφορά τον Τραμπ. Σύμφωνα με το κείμενο, φέρεται να προτάθηκε από τους ηγέτες της Καμπότζης, του Ισραήλ και του Πακιστάν.

«Αρκετά χαμηλές» οι πιθανότητες του Τραμπ

Το ενδεχόμενο ο Τραμπ να κερδίσει το φετινό Νόμπελ Ειρήνης έχει ήδη σχολιαστεί από τον Haakon Gjerloew, εκτελούντα χρέη διευθυντή του Peace Research Institute Oslo. Ο ίδιος εκτίμησε ότι οι εξελίξεις γύρω από το περσινό Νόμπελ Ειρήνης και η απόφαση της Ματσάδο να παραδώσει το βραβείο της στον Τραμπ ενδέχεται να επηρεάσουν τις σκέψεις της επιτροπής.

Όπως ανέφερε, ένας από τους προβληματισμούς της επιτροπής μπορεί να είναι αν η βράβευση ενός προσώπου θα μπορούσε να την οδηγήσει σε πίεση από τον Τραμπ. Παράλληλα, σημείωσε πως θα μπορούσε να εξεταστεί κατά πόσο μια τέτοια απόφαση θα προκαλούσε περισσότερο καλό ή κακό. Ο Gjerloew εκτίμησε τελικά ότι οι πιθανότητες του Τραμπ να κερδίσει το βραβείο είναι «αρκετά χαμηλές». Ο Τραμπ φαίνεται να έχει πιθανότητες 12/1 να κερδίσει το Νόμπελ Ειρήνης.

Ο Πάπας Λέων και τα υπόλοιπα ονόματα

Ο Πάπας Λέων είναι ακόμη ένα από τα πρόσωπα που διεκδικούν το φετινό βραβείο. Εξελέγη επικεφαλής της Καθολικής Εκκλησίας τον Μάιο του 2025 και έκτοτε έχει κάνει επανειλημμένες εκκλήσεις για ειρήνη σε διάφορα σημεία του κόσμου. Κατά την επίσκεψή του στη γαλλική πόλη Μετς τον περασμένο μήνα, μίλησε για την επιστροφή του πολέμου ακόμη και στην Ευρώπη, κάνοντας λόγο για μια «νέα παράλογη σφαγή» που κοστίζει καθημερινά τη ζωή σε αμέτρητους αμάχους. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη για «θάρρος στις διαπραγματεύσεις» και για διάθεση υποχώρησης από ορισμένες θέσεις με στόχο το ευρύτερο καλό της ειρήνης.

Στη διεκδίκηση βρίσκεται επίσης η 29χρονη Vanessa Nakate, ακτιβίστρια από την Ουγκάντα για το κλίμα, πρέσβειρα καλής θέλησης της UNICEF και ιδρύτρια του Rise Up Climate Movement. Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, το έργο της επικεντρώνεται στην ευαισθητοποίηση για τους κινδύνους της κλιματικής αλλαγής, τις αιτίες και τις επιπτώσεις της.

Μεταξύ των υπόλοιπων υποψηφίων που αναφέρονται είναι οι Sudan's Emergency Response Rooms, ο Ουκρανός ακτιβιστής για τα δικαιώματα των παιδιών Mykola Kuleba, η Committee to Protect Journalists, ο Mark Carney, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα και η Yulia Navalnaya.

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