«Ράδιο Αρβύλα»: Τέλος εποχής μετά από 30 χρόνια στον ΑΝΤ1: «Αποχωρούμε για «λόγους αρχής»
Τέλος στη συνεργασία τους με τον ΑΝΤ1 έβαλαν οι «Ράδιο Αρβύλα», καθώς η ομάδα του Αντώνη Κανάκη ανακοίνωσε ότι δεν θα ανανεώσει το συμβόλαιό της με τον σταθμό, έπειτα από σχεδόν 30 χρόνια συνεργασίας.
Η εξέλιξη έγινε γνωστή την Τετάρτη (7/10), μετά τη λήξη του συμβολαίου της εταιρείας παραγωγής Tony Productions με τον ΑΝΤ1. Το προηγούμενο διάστημα είχαν πραγματοποιηθεί συζητήσεις ανάμεσα στον Αντώνη Κανάκη και τον τηλεοπτικό σταθμό για το ενδεχόμενο να συνεχιστεί η συνεργασία, χωρίς ωστόσο να υπάρξει τελικά συμφωνία.
Η ανακοίνωση των «Ράδιο Αρβύλα»
Η ομάδα της εκπομπής επισημοποίησε την αποχώρησή της με ανακοίνωση, στην οποία αναφέρει ότι η απόφαση ελήφθη «αποκλειστικά και μόνο για λόγους αρχής», χωρίς να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες.
«Μετά τη λήξη στα τέλη Ιουνίου, γνωστοποιούμε σήμερα την τελική μας απόφαση, να μην ανανεώσουμε τη συνεργασία μας με τον Αντέννα. Αποχωρούμε από μια συνεργασία που μετρά σχεδόν τριάντα χρόνια, αποκλειστικά και μόνο για λόγους αρχής.
Από την πλευρά μας ευχαριστούμε θερμά τον Αντέννα και τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργαστήκαμε στενά όλα αυτά τα χρόνια και τους ευχόμαστε ολόψυχα ό,τι καλύτερο για το μέλλον.
Ευχαριστούμε πολύ,
Η ομάδα του Ράδιο Αρβύλα».
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