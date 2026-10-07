Η συγκλονιστική κατάθεση της μητέρας του Τάσου Κουτσόπουλου και η αναφορά στο ηχητικό που, όπως είπε, την έκανε να αναγνωρίσει τη φωνή του παιδιού της.

Συγκλονιστικές στιγμές εκτυλίχθηκαν σήμερα, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, κατά τη διάρκεια των καταθέσεων των γονιών του 21χρονου Αναστασίου (Τάσου) Κουτσόπουλου. Ο Δημήτρης Κουτσόπουλος και η Βασιλική Κούλπα περιέγραψαν τις τελευταίες στιγμές του γιου τους, την αγωνιώδη αναζήτησή του μετά τη σύγκρουση και όσα πληροφορήθηκαν στη συνέχεια για τον θάνατό του.

Η μητέρα του 21χρονου κατέθεσε με εμφανή συναισθηματική φόρτιση, διακόπτοντας αρκετές φορές την αφήγησή της. Ιδιαίτερα στάθηκε στα ηχητικά που συνδέονται με το κινητό του γιου της και τα οποία, όπως είπε, την έκαναν να αναγνωρίσει τη φωνή του. «Από τότε είπα θα αγωνίζομαι μέχρι τέλους για να δικαιωθεί. Εγώ επέμεινα πως δεν είναι ακαριαίος ο θάνατος. Μετά βγήκαν τα ηχητικά. Τα άκουσα και αναγνώρισα τη φωνή του Τάσου. Ποια μάνα δεν θα αναγνώριζε τη φωνή του. Ξαναζούσα, δεύτερη φορά τον θάνατο του Τάσου, την τραγωδία. Το παιδί μου το έκαψαν ζωντανό», κατέθεσε η Βασιλική Κούλπα.

Οι τελευταίες ώρες του Τάσου

Η Βασιλική Κούλπα μίλησε για τον χαρακτήρα του γιου της, τον οποίο περιέγραψε ως ένα παιδί που βοηθούσε τους άλλους χωρίς να επιδιώκει να το γνωρίζουν. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις τελευταίες ώρες πριν από την αναχώρησή του για το ταξίδι με το τρένο.

Όπως κατέθεσε, ο Τάσος δεν ήταν αρχικά προγραμματισμένο να ταξιδέψει εκείνη την ημέρα. Η αναχώρησή του είχε μετατεθεί για την επόμενη, όμως τελικά άλλαξε το σχέδιό του. Η μητέρα του θυμήθηκε ακόμη τη συζήτησή τους για το καινούργιο κινητό που είχε αγοράσει ο 21χρονος, το οποίο διέθετε λειτουργία που μπορούσε να πραγματοποιήσει κλήση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

«Δεν ήταν να φύγει εκείνη την ημέρα ήταν να φύγει την επόμενη. Είχε πάρει το καινούργιο κινητό του και μου το έδειχνε. Σε περίπτωση σύγκρουσης καλεί, μου είπε. Τι λες παιδί μου. Στέλνει ηχητικό, μου λέει. Μην το λες αυτό το πράγμα. Αν δεν ζεις εσύ δεν θέλω να ζω», ανέφερε.

Η τελευταία επικοινωνία μητέρας και γιου έγινε λίγο μετά τις 11 το βράδυ. Ο Τάσος την ενημέρωσε ότι το τρένο είχε καθυστέρηση και της είπε να κοιμηθεί, καθώς θα αργούσε να φτάσει. Λίγο αργότερα, όταν προσπάθησε να επικοινωνήσει ξανά μαζί του, το τηλέφωνό του ήταν κλειστό.

Η οικογένεια πληροφορήθηκε για τη σύγκρουση λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Ο αδελφός του Τάσου τηλεφώνησε στη μητέρα τους και της είπε ότι το τρένο είχε εκτροχιαστεί. Οι γονείς πήραν αμέσως το αυτοκίνητο και κατευθύνθηκαν προς τη Λάρισα.

Η Βασιλική Κούλπα περιέγραψε την εικόνα που αντίκρισε όταν έφτασε στην περιοχή, αλλά και την αγωνιώδη προσπάθεια να εντοπίσει τον γιο της ανάμεσα στους τραυματίες και τα θύματα της σύγκρουσης. «Κοιτούσα αριστερά - δεξιά να δω τον Τάσο μου. Γύρω-γύρω ήταν παιδιά έκλαιγαν. Κοιτώντας από πάνω είδα ένα νέφος καπνού άσπρο. Είναι ένα ή δύο τρένα εδώ δεν καταλαβαίνω», είπε.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη μεταφορά των θυμάτων στα νοσοκομεία και στη διαδικασία ταυτοποίησης. Η οικογένεια χρειάστηκε να δώσει δείγμα DNA, ενώ ο Τάσος αναγνωρίστηκε τελικά και από τον βαπτιστικό του σταυρό.

Η μητέρα του 21χρονου περιέγραψε και τη στιγμή που αντίκρισε το κλειστό φέρετρο του παιδιού της. «Είδαμε ένα φέρετρο κλειστό. Θέλω να τον δω θέλω να του βάλω ρούχα. Μου λένε καλύτερα να μην το δεις Βάσω μου είπαν από το γραφείο κηδειών.»

«Τα άκουσα και αναγνώρισα τη φωνή του»

Στη συνέχεια η κατάθεσή της επικεντρώθηκε στα ερωτήματα που, όπως είπε, εξακολουθούν να βασανίζουν την οικογένεια σχετικά με τις συνθήκες θανάτου του Τάσου. «Όταν πήγα στον εφέτη ανακριτή του είπα: Πήρα ένα παιδί καμένο, δεν ξέρω τι πήρα. Θα μπορούσε να έχει σωθεί ο Τάσος αν δεν υπήρχε η φωτιά. Επιβίωσε από τη σύγκρουση αλλά κάηκε από τη φωτιά», ανέφερε.

Ο Δημήτρης Κουτσόπουλος, ο οποίος είχε καταθέσει νωρίτερα, αναφέρθηκε επίσης στα ηχητικά που συνδέονται με το κινητό του γιου του. Υποστήριξε ότι η ύπαρξη της φωνής του Τάσου στα συγκεκριμένα αρχεία αποτελεί για την οικογένεια στοιχείο που γεννά σοβαρά ερωτήματα για το αν ο 21χρονος είχε επιζήσει αρχικά της σύγκρουσης.

«Το κινητό του Τάσου κάλεσε στο 112. Όταν πήρε το κινητό μου είπε πως αν πάθω κάτι αυτό θα χτυπήσει μου είπε τότε. Λες και ήταν βαλτό αυτό το κινητό να ξεσηκώσει όλη την Ελλάδα. Η μεγάλη ειρωνεία της τύχης είναι ότι σε αυτό το κινητό ακούγεται και η φωνή του Τάσου. Εκεί ακούστηκε η φωνή του. Εκεί είναι το πρόβλημα ότι το παιδί μου ζούσε», κατέθεσε.

Ο πατέρας του 21χρονου περιέγραψε ακόμη την αναζήτηση του γιου του μετά το δυστύχημα, τη μετάβασή του στο νοσοκομείο και τη στιγμή που η οικογένεια ενημερώθηκε ότι είχε εντοπιστεί η σορός του. Στις 3 Μαρτίου, όπως είπε, ενημερώθηκε τηλεφωνικά από το αστυνομικό τμήμα ότι είχε βρεθεί η σορός του Τάσου. Στην οικογένεια παραδόθηκε μέσα σε σακούλα ο σταυρός του, ο οποίος είχε μαυρίσει από τη φωτιά.

«Μου έδωσαν σε μια σακούλα έναν μαυρισμένο σταυρό του Τάσου. Καθάρισα τον σταυρό. Τον δείχνω στη γυναίκα και τον γιο μου. Ο γιος μου τον φοράει και, δείχνοντας τον σταυρό, λέει –με δάκρυα στα μάτια– πως "αυτό είναι ο Τάσος"», ανέφερε.

Ο Δημήτρης Κουτσόπουλος στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα της φωτιάς που ακολούθησε τη σύγκρουση και στα αίτια που την προκάλεσαν. «Θέλω να μάθω γιατί κάηκε ζωντανό το παιδί μου. Αυτό με ενδιαφέρει. Αν δεν υπήρχε η φωτιά δεν θα γινόταν αυτό», είπε.

Αναφερόμενος στα αίτια της πυρκαγιάς, υπογράμμισε ότι η οικογένεια θέλει να μάθει τι ακριβώς συνέβη, χωρίς να είναι σε θέση να γνωρίζει, όπως είπε, αν η φωτιά συνδέεται με ξυλόλιο ή με πιθανό παράνομο φορτίο. «Δεν ξέρω αν είναι το ξυλόλιο, αν υπήρχε παράνομο φορτίο, εμείς θέλουμε την αλήθεια. Γιατί σκοτώθηκε το παιδί μου, αν δεν υπήρχε η φωτιά θα ζούσε. Εγώ θέλω να ανοίξω το φέρετρο να δω το παιδί μου», ανέφερε.

Η αναζήτηση απαντήσεων

Ο Δημήτρης Κουτσόπουλος αναφέρθηκε ακόμη στην κατάσταση που αντίκρισε στην περιοχή μετά την τραγωδία και στις εργασίες που είχαν πραγματοποιηθεί στο σημείο. «Ήταν κρανίου τόπος το σημείο της τραγωδίας. Όταν πήγα ξανά αργότερα, τα είχαν ισοπεδώσει όλα», είπε.

Ο πατέρας του Τάσου υποστήριξε επίσης ότι υπάλληλος του ΟΣΕ τού είχε αναφέρει πως είχε δοθεί εντολή να απομακρυνθούν όσα μπορούσαν να περισυλλεγούν από τον χώρο μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, χωρίς ο ίδιος να γνωρίζει για ποιο λόγο είχε δοθεί αυτή η οδηγία.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας έγινε επίσης αναφορά στην παρουσία του παππού του Αναστασίου Κουτσόπουλου στο δικαστήριο. Ο Γιώργος Κουτσόπουλος έχει παρακολουθήσει σταθερά τις δικασίμους και αυτή τη φορά βρέθηκε στην αίθουσα κρατώντας ένα πορτρέτο του εγγονού του.

Οι γονείς του Τάσου ολοκλήρωσαν τις καταθέσεις τους επαναλαμβάνοντας ότι βασικό αίτημά τους παραμένει η πλήρης διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο γιος τους, αλλά και η απόδοση ευθυνών για όσα συνέβησαν πριν και μετά τη σύγκρουση.

Η Βασιλική Κούλπα έκλεισε την κατάθεσή της με μια προσωπική αναφορά στον αγώνα που, όπως είπε, θα συνεχίσει για τον γιο της.

«Θέλω να κοιτάξω στα μάτια τον γιο μου και να πω ότι έκανα τα πάντα για τον Τάσο. Θέλω να μάθω για τον Τάσο μου για όλα τα παιδιά που χάθηκαν. Οικογένειες που καταστράφηκαν, δεν υπάρχει ζωή. Πιστεύαμε πως πάμε με ένα ασφαλές μέσο. Δεν λειτουργούσε τίποτα. Δεν δέχομαι το ανθρώπινο λάθος. Εγώ τον Τάσο ήθελα σπίτι. Το παιδί μου ήθελα και μου το έκαψαν. Θέλω να μάθω την αλήθεια.»

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