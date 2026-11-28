Μια ιδιαίτερα συγκινητική αναφορά σε δύο αγαπημένους συναδέλφους του έκανε ο Γιώργος Κωνσταντίνου, αποκαλύπτοντας παράλληλα μια άγνωστη ιστορία από τη νεότητά του.

Μια ξεχωριστή τηλεοπτική συνάντηση είχε ο Γιώργος Κωνσταντίνου με τη Ναταλία Γερμανού, το Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2026, στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» του Alpha.

Ο καταξιωμένος ηθοποιός, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, αναφέρθηκε σε δύο σημαντικές απώλειες που τον έχουν επηρεάσει βαθιά, εκείνο της Μάρως Κοντού πριν από λίγους μήνες αλλά και τον πρόσφατο χαμό του Δημήτρη Καλλιβωκά. Μιλώντας για τους δύο συναδέλφους του, δεν έκρυψε τη συγκίνησή του, εξηγώντας πως πρόκειται για ανθρώπους με τους οποίους συνδέεται από τα πρώτα χρόνια της ζωής του.

Όπως αποκάλυψε, μετά τον θάνατο της Μάρως Κοντού δέχθηκε πολλά μηνύματα συμπαράστασης και συλλυπητηρίων «σαν να είχε χάσει κάποιον συγγενή του». Η σχέση του, ωστόσο, με τους δύο ηθοποιούς ξεπερνούσε τα όρια μιας απλής επαγγελματικής συνεργασίας, καθώς είχαν κοινές αναμνήσεις από την εποχή που έκαναν τα πρώτα τους βήματα.

“Πήρα πάρα πολλά μηνύματα για συλλυπητήρια, όταν έφυγε η Μάρω. Ξέρετε, είναι άνθρωποι που ξεκίνησα τη ζωή μου μαζί τους. Με την Μάρω, με τον Δημήτρη Καλλιβωκά ξεκίνησε η ζωή μου, όταν ήμουν ακόμη παιδί”

Η μακρόχρονη φιλία με τον Δημήτρη Καλλιβωκά

Ο Γιώργος Κωνσταντίνου θυμήθηκε πως η επαγγελματική τους διαδρομή στο θέατρο ξεκίνησε το 1962, ενώ η γνωριμία του με τον Δημήτρη Καλλιβωκά είχε προηγηθεί κατά πολλά χρόνια καθώς οι δυο τους ήταν φίλοι από παιδιά, κατοικούσαν στην ίδια γειτονιά και τα σπίτια τους βρίσκονταν πολύ κοντά. Μάλιστα, ο ηθοποιός μοιράστηκε με τη Ναταλία Γερμανού ένα περιστατικό από εκείνη την περίοδο, το οποίο εξακολουθεί να θυμάται με χιούμορ.

Όπως εξήγησε, ο Δημήτρης Καλλιβωκάς είχε ήδη εισαχθεί στη σχολή του Εθνικού Θεάτρου, ενώ ο ίδιος ετοιμαζόταν να ακολουθήσει τον ίδιο δρόμο. Κάποια στιγμή, ο φίλος του θέλησε να διαπιστώσει αν διέθετε το απαραίτητο ταλέντο για να πετύχει στις εξετάσεις. Έτσι, του ζήτησε να πει κάτι μπροστά του, προκειμένου να τον ακούσει και να σχηματίσει άποψη. Η επιλογή του ήταν απρόσμενη: του πρότεινε να απαγγείλει τον Εθνικό Ύμνο.

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