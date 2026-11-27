Ο Τζόνι Ντεπ δεν ήθελε να συνεχίσει στη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά 21 Jump Street. Έφτασε σε ακραίες συμπεριφορές, ελπίζοντας ότι οι παραγωγοί θα τον απέλυαν.

Ο Τζόνι Ντεπ (Johnny Depp) έχει συνδεθεί με μερικούς από τους πιο εμβληματικούς ρόλους στην ιστορία του κινηματογράφου. Ωστόσο, πριν γίνει ο σταρ που γνωρίζουμε, υπήρξε μια περίοδος στην καριέρα του κατά την οποία ένιωθε εγκλωβισμένος σε μια τηλεοπτική επιτυχία που δεν τον εξέφραζε καθόλου. Ο λόγος για το 21 Jump Street, τη σειρά του 1987 που τον έκανε γνωστό στο ευρύ κοινό και τον καθιέρωσε ως ένα από τα μεγαλύτερα νεανικά είδωλα της εποχής. Μόνο που ο ίδιος δεν ένιωθε καθόλου καλά με αυτή την εξέλιξη.

Σύμφωνα με αποκαλύψεις από το νέο βιβλίο του Μαρκ Σιλ, The Many Faces of Johnny Depp, ο ηθοποιός φέρεται να έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του για να απολυθεί και να καταφέρει να αποδεσμευτεί από το συμβόλαιό του.

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