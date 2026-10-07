Έκανε τα πιο δύσκολα ακροβατικά του Power Rangers: Χρόνια αργότερα ο πράσινος Ranger συνελήφθη για 42 διαρρήξεις

Πίσω από την μάσκα του πράσινου Power Ranger κρυβόταν ένας κασκαντέρ του οποίου η ζωή πήρε χρόνια αργότερα μια πιο σκοτεινή τροπή

Για εκατομμύρια τηλεθεατές παγκοσμίως η σειρά Power Rangers συνδύαζε δράση, μάχες και δράμα, αυτό που πολλοί δεν γνώριζαν όμως ήταν ότι μεγάλο μέρος των σκηνών από τις μάχες προέρχονται από την Ιαπωνική εκδοχή της σειράς το Super Sentai. Αντίθετα οι σκηνές χωρίς τις χαρακτηριστικές στολές και οι διάλογοι γυρίζονταν στην Καλιφόρνια.

Πίσω από τις μάσκες βρίσκονταν Ιάπωνες κασκαντέρ, οι οποίοι εκτελούσαν τα ακροβατικά και τις χορογραφημένες μάχες που στη συνέχεια ενσωματώνονταν στη δυτική παραγωγή. Ανάμεσά τους ήταν και ο Yasutomo Ihara, ο άνθρωπος που συνέβαλε στην κινηματογράφηση των σκηνών του πράσινου Power Ranger.

Ο άνθρωπος πίσω από την μάσκα

Ο Ihara ήταν suit actor και κασκαντέρ, δηλαδή performer που φορούσε τη στολή του χαρακτήρα και αναλάμβανε τις δύσκολες σκηνές δράσης. Η δουλειά του απαιτούσε υψηλό επίπεδο φυσικής κατάστασης, ακροβατικών και σωματικού ελέγχου. Ωστόσο, η καριέρα του σταμάτησε μετά από τραυματισμό στο γόνατο το 2009. Χωρίς πλέον τη δυνατότητα να εργάζεται ως stuntman, αντιμετώπισε σοβαρές οικονομικές δυσκολίες.

Αργότερα, σύμφωνα με όσα ο ίδιος αποκάλυψε, άρχισε να πραγματοποιεί διαρρήξεις στην Ιαπωνία, χρησιμοποιώντας μάλιστα τις σωματικές ικανότητες που είχε αποκτήσει μέσα από την προηγούμενη δουλειά του.

Από ακροβατικά στις διαρρήξεις

Μεταξύ του 2013 και του 2014, ο Ihara πραγματοποίησε σειρά διαρρήξεων στην επαρχία Σαϊτάμα. Τελικά συνελήφθη και παραδέχθηκε ότι είχε διαρρήξει τουλάχιστον 43 σπίτια, καθώς η εκπαίδευσή του ως κασκαντέρ του επέτρεπε να σκαρφαλώνει σε τοίχους, στύλους και μπαλκόνια και να φτάνει σε ορόφους από τους οποίους μπορούσε να εισέλθει στα σπίτια. Για τον λόγο αυτό, ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης του απέδωσαν το παρατσούκλι « κλέφτης Spider-Man».

Ο ίδιος υποστήριξε ότι οδηγήθηκε στις πράξεις αυτές λόγω της οικονομικής πίεσης που αντιμετώπιζε μετά το τέλος της καριέρας του. Τα κλοπιμαία υπολογίστηκαν σε περίπου 8,2 εκατομμύρια γιεν, ποσό που τότε αντιστοιχούσε σε περίπου 46.000€.

Ο Ihara είχε αναφέρει επίσης ότι ήθελε να χρησιμοποιήσει τα χρήματα για να χρηματοδοτήσει μια σχολή υποκριτικής και να προσπαθήσει να επιστρέψει στον χώρο της ψυχαγωγίας. Το 2020 καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια φυλάκισης, ολοκληρώνοντας έτσι μια εξαιρετικά ασυνήθιστη διαδρομή: από τις θεαματικές μάχες πίσω από τη μάσκα του πράσινου Ranger, σε μια σειρά διαρρήξεων που εκμεταλλεύτηκαν ακριβώς τις ίδιες σωματικές δεξιότητες.

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