Απείλησε οδηγό με τσεκούρι για την προτεραιότητα: Συνελήφθη 55χρονος στην Ιερά Οδό

Ο 55χρονος προκάλεσε ζημιές στο αυτοκίνητο του 44χρονου με ένα τσεκούρι, με αφορμή έναν καβγά για την προτεραιότητα στον δρόμο.

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην Ιερά Οδό, όταν ένας διαπληκτισμός για την προτεραιότητα στην κυκλοφορία, φαίνεται να πήρε επικίνδυνη τροπή.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 11:10, στην συμβολή της Ιεράς οδού με την οδό Σπύρου Πάτση. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ένας 55χρονος οδηγός φορτηγού διαπληκτίστηκε με έναν 49χρονο οδηγό Ι.Χ., με την ένταση να αυξάνεται μέσα σε λίγα λεπτά.

Απειλές με τσεκούρι

Κατά τη διάρκεια της αντιπαράθεσης, ο 55χρονος φαίνεται να πήρε τσεκούρι και να απείλησε τον 49χρονο, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, προκάλεσε επίσης φθορές στο Ι.Χ. του, χτυπώντας το με το τσεκούρι.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Ομάδας ΖΗΤΑ, οι οποίοι επενέβησαν και προχώρησαν στη σύλληψη του 55χρονου. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στη συνέχεια στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κολωνού, όπου σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία.

Ο 55χρονος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται και η πρόκληση φθορών στο όχημα του 49χρονου. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το επεισόδιο διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

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