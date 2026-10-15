Κωνσταντία Δημογλίδου: «Η στολή δεν με καταπίεσε ποτέ» - Πώς επέλεξε να μπει στην αστυνομία

Μπορεί να έχουμε συνηθίσει την Κωνσταντία Δημογλίδου ως εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛΑΣ, αλλά αυτή τη φορά την είδαμε σε μία εκ βαθέων εξομολόγηση.

Μπορεί να έχουμε συνηθίσει την Κωνσταντία Δημογλίδου στα παράθυρα των δελτίων, αλλά πάντα ως εκπρόσωπο Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας. Αυτή τη φορά όμως έδωσε μία διαφορετική, εκ βαθέων συνέντευξη στο ΣΚΑΙ.

Μιλώντας στο Στούντιο στις 3, η κ. Δημογλίδου αναφέρθηκε στο νόημα που κουβαλούν για την ίδια τα διακριτικά της αστυνομίας, καθώς και τους λόγους για τους οποίους αποφάσισε να μπει στο Σώμα:

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