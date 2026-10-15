Motor Oil: Νέα έκρηξη στα διυλιστήρια της Κορίνθου – Αναφορά για δύο τραυματίες
Έκρηξη σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας, το απόγευμα της Πέμπτης (15/10), σύμφωνα με το ertnews.gr, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο εργολαβικοί εργαζόμενοι, οι οποίοι, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, είναι πολυτραυματίες.
Το περιστατικό συνέβη στη μονάδα 750, όπου βρίσκονταν σε εξέλιξη εργασίες συντήρησης σε εναλλάκτη υψηλής πίεσης.
Στο νοσοκομείο Κορίνθου οι δύο τραυματίες
Οι δύο εργαζόμενοι μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Κορίνθου. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο ένας φέρει εγκαύματα, ενώ ο δεύτερος έχει υποστεί κατάγματα.
Οι γιατροί αξιολογούν την κατάσταση της υγείας τους και θα κρίνουν εάν απαιτείται διασωλήνωση και διακομιδή τους σε νοσοκομείο της Αττικής.
Λίγες ημέρες μετά το δυστύχημα με τους δύο νεκρούς
Το νέο περιστατικό σημειώνεται λίγες ημέρες μετά την έκρηξη της Παρασκευής 9 Οκτωβρίου, επίσης στις εγκαταστάσεις της Motor Oil, η οποία είχε ως τραγικό απολογισμό τον θάνατο δύο εργολαβικών εργαζομένων.
Οι δύο άνδρες είχαν τραυματιστεί σοβαρά από την έκρηξη και κατέληξαν αργότερα σε νοσοκομείο της Αθήνας. Για εκείνο το περιστατικό είχαν πραγματοποιηθεί τέσσερις συλλήψεις. Τα αίτια και οι συνθήκες του νέου συμβάντος δεν διευκρινίζονται στις μέχρι στιγμής πληροφορίες.
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