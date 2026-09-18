Δωρεάν διαμονή δίπλα σε ένα από τα «Επτά Θαύματα της Φύσης»: Αυτές είναι οι οκτώ προϋποθέσεις

Δωρεάν φιλοξενία με αντάλλαγμα λίγες ώρες εργασίας προσφέρει κατάλυμα στους διάσημους καταρράκτες του Ιγκουασού στην Αργεντινή.

Οικογενειακό χόστελ στο Πουέρτο Ιγκουασού της Αργεντινής αναζητάει εθελοντές που επιθυμούν να γνωρίσουν του περίφημους καταρράκτες της περιοχής, προσφέροντας δωρεάν διαμονή με αντάλλαγμα λίγες ώρες εργασίας.

Η προσφορά δημοσιεύθηκε στην πλατφόρμα Workaway και δίνει τη δυνατότητα στον κόσμο να γνωρίσουν από κοντά αυτό το θαύμα της φύσης, καλύπτοντας πλήρως το κόστος διαμονής τους. Η μόνη υποχρέωσή τους; 5 ώρες καθημερινά να βοηθούν στις τρέχουσες ανάγκες του καταλύματος, μέσα σε διάστημα τριών εβδομάδων!

Τα καθήκοντα και οι απαιτήσεις της θέσης

Η επιχείρηση ανήκει στην Μαριέλ, η οποία εργάζεται εκεί μαζί με τους γονείς, τον σύζυγο και τα παιδιά της. Πρόκειται για έναν μικρό χώρο στο κέντρο της πόλης, σε απόσταση αναπνοής από λεωφορεία, σούπερ μάρκετ, φούρνους και καταστήματα εστίασης. Παρότι τα γεύματα δεν περιλαμβάνονται επισήμως στη συμφωνία, η οικογένεια συν συνηθίζει να μοιράζεται το τραπέζι της.

Η βασική απασχόληση περιλαμβάνει τη βοήθεια στη ρεσεψιόν (υποδοχή, checkin και checkout των επισκεπτών), την παροχή πληροφοριών για τα αξιοθέατα της περιοχής και την επίλυση καθημερινών αποριών.

Παράλληλα, οι εθελοντές αναλαμβάνουν τη διατήρηση της τάξης σε ορισμένους κοινόχρηστους χώρους, τον καθαρισμό μιας μικρής πισίνας και άλλες απλές εργασίες συντήρησης. Επισημαίνεται πάντως ότι το χόστελ διαθέτει ξεχωριστό προσωπικό για τη γενική καθαριότητα.

Το συνολικό ωράριο διαμορφώνεται στις 25 ώρες την εβδομάδα και βασική προϋπόθεση για τους ενδιαφερόμενους είναι η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, ώστε να μπορούν να εξυπηρετούν τους ταξιδιώτες.

Το κατάλυμα διαθέτει συνολικά τέσσερα δωμάτια. Για τη φιλοξενία των εθελοντών διατίθεται ένας μικρός χώρος εξοπλισμένος με κουκέτα, ο οποίος μπορεί να φιλοξενήσει έως και δύο άτομα στην περίπτωση που κάποιος έρχεται με παρέα.

Ο χώρος προσφέρει κλιματισμό και Wi-Fi. Οι εθελοντές έχουν πρόσβαση στην κουζίνα του χόστελ, όπου διατίθενται βασικά τρόφιμα για την προετοιμασία των δικών τους γευμάτων.

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