Κεφαλονιά: Νέος-υπόδειγμα επέστρεψε να καθαρίσει τον δρόμο λίγες μέρες μετά το ατύχημά του

Λίγες μέρες μετά το σοβαρό ατύχημα που τον έστειλε σε νοσοκομείο στην Αθήνα, ένας νεαρός στην Κεφαλονιά προχώρησε σε μια πράξη που τους συγκίνησε όλους

Ένα απρόσμενο και συγκινητικό στιγμιότυπο καταγράφηκε στην διαδρομή προς την γέφυρα της Αγίας Βαρβάρας έξω από το Αργοστόλι, όταν ένας νεαρός εθεάθη να καθαρίζει μόνος του την μεταλλική γέφυρα και το οδόστρωμα από επικίνδυνα χαλίκια.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης 6 Οκτωβρίου, όταν συντάκτης τοπικού μέσου βρέθηκε στο σημείο και είδε το παιδί να σκουπίζει, χωρίς να γνωρίζει ποιος ήταν, όμως καθώς πλησίασε αναγνώρισε τον Σταύρο Καππάτο, και κατάλαβε πως ήταν ο νεαρός που είχε εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα πριν λίγο καιρό. Η εικόνα είχε ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς ο νεαρός βρίσκεται ακόμη σε στάδιο ανάρρωσης.

Είδε τα χαλίκια και σκέφτηκε τους άλλους

Ο Σταύρος είχε περάσει από το συγκεκριμένο σημείο νωρίτερα μαζί με έναν φίλο του και διαπίστωσε ότι είχαν πέσει στον δρόμο αρκετά χαλίκια, πιθανότατα από διερχόμενο φορτηγό, ενώ πάνω στην στροφή οι δύο νεαροί παραλίγο να γλιστρήσουν και να πέσουν. Αντί να συνεχίσει απλώς τη διαδρομή του, ο Σταύρος σκέφτηκε ότι τα χαλίκια θα μπορούσαν να προκαλέσουν ατύχημα σε κάποιον άλλο, ιδιαίτερα σε οδηγό μηχανής, ποδηλάτου ή πατινιού.

Έτσι, επέστρεψε στο σπίτι του, που βρίσκεται κοντά στη γέφυρα, πήρε μια σκούπα και βγήκε ξανά στον δρόμο. Μόνος του άρχισε να καθαρίζει τόσο τη μεταλλική γέφυρα όσο και το οδόστρωμα στη στροφή, απομακρύνοντας τα χαλίκια που μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο άλλους διερχόμενους.

Λίγες ημέρες μετά το δικό του ατύχημα

Η πράξη του αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα από το γεγονός ότι ο ίδιος δεν έχει ακόμη επιστρέψει πλήρως στην καθημερινότητά του, καθώς πριν από τρεις εβδομάδες είχε ένα σοβαρό ατύχημα καθώς κατέβαινε προς το Αργοστόλι με το πατίνι του. Σύμφωνα με την αφήγηση του περιστατικού, συγκρούστηκε με άλογο, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να διακομιστεί εσπευσμένα στην Αθήνα και σήμερα βρίσκεται σε στάδιο ανάρρωσης και αναμένει την επανεξέτασή του από τους γιατρούς.

Παρ’ όλα αυτά, όταν αντιλήφθηκε έναν κίνδυνο στον δρόμο, δεν σκέφτηκε μόνο τον εαυτό του. Η εικόνα του νεαρού να κρατά τη σκούπα και να καθαρίζει τον δρόμο έγινε αφορμή για ένα διαφορετικό μήνυμα: ότι η ευαισθησία, η υπευθυνότητα και η σκέψη για τον συνάνθρωπο μπορούν να εκφραστούν μέσα από μια απλή πράξη. «Όσο υπάρχουν τέτοια παιδιά, υπάρχει ελπίδα», ήταν το μήνυμα του ανθρώπου που κατέγραψε το περιστατικό, εκφράζοντας τη συγκίνησή του για την πράξη του Σταύρου.

Ένα μικρό μάθημα πολιτισμού και ανθρωπιάς, αυτή τη φορά όχι με μεγάλα λόγια, αλλά με μια σκούπα στο χέρι.

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