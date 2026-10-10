Συγκοινωνιολόγος Κωνσταντινίδης: Σε λίγα χρόνια η Αθήνα θα είναι ένας απέραντος Κηφισός»

«Φοβούμαι πολύ ότι αργά ή γρήγορα, σε δύο με τρία χρόνια η Αθήνα, θα είναι ένας απέραντος Κηφισός, θα πέσει στο κεφάλι μας».

Με μελανά χρώματα περιέγραψε την κατάσταση του κυκλοφοριακού στην Αθήνα, ο συγκοινωνιολόγος Σταύρος Κωνσταντινίδης, μιλώντας στην ημερίδα του Newsbomb.gr.

Εκφράζοντας την απαισιοδοξία του, ο κ. Κωνσταντινίδης σημείωσε πως «αργά ή γρήγορα, σε δύο με τρία χρόνια η Αθήνα, θα είναι ένας απέραντος Κηφισός, σε πέσει στο κεφάλι μας».

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