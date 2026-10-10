Αναβρασμός στους Πομάκους της Θράκης: Ζητούν σχολεία χωρίς υποχρεωτικά τουρκικά - Στη Βουλή το θέμα

«Δεν ζητάμε να αφαιρεθεί κάτι από κανέναν. Ζητάμε επιλογή», τονίζει ο Ιρφάν Μεχμέτ Αλή – Οι καταγγελίες του Μπενιαμίν Κόντε στη Βαρσοβία.

Το δικαίωμα στην επιλογή σχολείου, χωρίς υποχρεωτική διδασκαλία της τουρκικής γλώσσας και με παράλληλη μέριμνα για τη διατήρηση της πομακικής, βρίσκεται στο επίκεντρο δημόσιων παρεμβάσεων από Πομάκους της Θράκης. Η αγωνία για την εκπαίδευση των παιδιών στα ορεινά χωριά της Ξάνθης έφτασε στη Βουλή, ενώ ζητήματα ταυτότητας, θρησκευτικής ελευθερίας και καταγγελλόμενων πιέσεων τέθηκαν και στη Διάσκεψη για την Ανθρώπινη Διάσταση του ΟΑΣΕ στη Βαρσοβία.

«Όποιος θέλει Τουρκικά, να τα επιλέξει. Όποιος θέλει δημόσιο σχολείο χωρίς Τουρκικά, να μπορεί να το επιλέξει», αναφέρει ο Ιρφάν Μεχμέτ Αλή, ζητώντας από την ελληνική Πολιτεία ουσιαστικές εκπαιδευτικές δυνατότητες για τις οικογένειες των Πομακοχωρίων.

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