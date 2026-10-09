Ελευσίνα: Παραδόθηκε ο 22χρονος για την επίθεση με μαχαίρι στον 32χρονο

Ο νεαρός παρουσιάστηκε στην Ασφάλεια Δυτικής Αττικής μαζί με τον δικηγόρο του, υποστηρίζοντας ότι ο 32χρονος τον τραυμάτισε πρώτος. Οι Αρχές αναζητούν και το δεύτερο άτομο που εμπλέκεται στην υπόθεση.

Στην Ασφάλεια Δυτικής Αττικής παραδόθηκε το βράδυ της Παρασκευής (9/10) ένας 22χρονος, ο οποίος κατηγορείται για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου στην Ελευσίνα, το μεσημέρι της Πέμπτης (8/10).

Ο νεαρός έφτασε στην Ασφάλεια συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, υποστηρίζει ότι ο 32χρονος ήταν εκείνος που τον τραυμάτισε πρώτος. Παράλληλα, φέρεται να προτίθεται να υποβάλει μήνυση.

Σύμφωνα με την κατάθεση του 32χρονου στις Αρχές, δύο άγνωστα άτομα τον προσέγγισαν στην οδό Κωνσταντινουπόλεως στην Ελευσίνα και επιχείρησαν να του πάρουν το κινητό τηλέφωνο. Ο ίδιος φέρεται να αντιστάθηκε, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει συμπλοκή και να τραυματιστεί στο πόδι. Αρχικά μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Ελευσίνας και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Τζάνειο νοσοκομείο, καθώς έφερε βαθύ τραύμα στον μηρό.

Τα πιθανά κίνητρα που εξετάζονται

Τα κίνητρα της επίθεσης δεν έχουν αποσαφηνιστεί πλήρως. Ο 32χρονος φέρεται αρχικά να ανέφερε στους αστυνομικούς ότι δέχθηκε επίθεση επειδή φορούσε μπλούζα αθλητικής ομάδας, αποδίδοντας το περιστατικό σε οπαδικά κίνητρα. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να υποστήριξε ότι η επίθεση ενδέχεται να συνδέεται με ιδεολογικές διαφορές. Όπως ανέφερε, τοποθετείται στον χώρο της Αριστεράς και εκτίμησε ότι το περιστατικό μπορεί να σχετίζεται με επεισόδιο που είχε σημειωθεί τον περασμένο Αύγουστο στην περιοχή, μεταξύ ακροδεξιών και αντιφασιστών.

Μετά το συγκεκριμένο επεισόδιο, είχαν δημοσιοποιηθεί στο διαδίκτυο στοιχεία ορισμένων ατόμων που φέρονταν να ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο, μέσω ιστοσελίδας του αντιεξουσιαστικού χώρου. Ο 32χρονος φέρεται, ωστόσο, να διευκρίνισε ότι δεν είχε κάνει ο ίδιος κάποια σχετική ανάρτηση και ότι τον μπέρδεψαν με άλλο πρόσωπο. Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για την υπόθεση και αναζητούν το δεύτερο άτομο που φέρεται να εμπλέκεται στην επίθεση.

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