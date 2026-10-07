Το Facebook «δικάζει» την Έλ. Μελέτη: Εκδήλωση για τους... κακόμοιρους τους εργοδότες στην Εκάλη!

Ενδεδυμένοι ευπρεπώς, απαγορεύονται δημότες Δυτικών Προαστίων, φέρτε το δικό σας Aperol.

Τη δική τους... απάντηση στις δηλώσεις της ευρωβουλεύτριας της ΝΔ Ελεονώρας Μελέτη έδωσαν κάποιοι χρήστες του Facebook, δημιουργώντας μια σατιρική εκδήλωση με τίτλο «24ωρη απεργία εργοδοτών ενάντια στη βία των εργαζομένων».

Η εκδήλωση έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου στην Εκάλη και, όπως φαίνεται από την περιγραφή της, πρόκειται για σατιρικό event που δημιουργήθηκε με αφορμή τη συζήτηση που προκάλεσαν οι δηλώσεις της ευρωβουλεύτριας. Οι διοργανωτές δίνουν μάλιστα και... οδηγίες στους υποψήφιους συμμετέχοντες, που φτάνουν τους 6,6 χιλιάδες, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Ενδεδυμένοι ευπρεπώς. Απαγορεύονται δημότες Δυτικών Προαστίων. Φέρτε το δικό σας Aperol».

Τι είπε η Ελεονώρα Μελέτη στο Ευρωκοινοβούλιο

Η αφορμή για το διαδικτυακό τρολάρισμα ήταν η τοποθέτηση της Ελεονώρας Μελέτη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά τη συζήτηση για την προστασία των εργαζομένων από τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους στην εργασία. Η ευρωβουλεύτρια αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, και στην πλευρά των εργοδοτών, θέτοντας το ερώτημα «πόσοι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους». Η συγκεκριμένη αναφορά προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς η συζήτηση αφορούσε την προστασία της ψυχικής και σωματικής υγείας των εργαζομένων και τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν στον χώρο εργασίας.

Μετά την παρέμβαση της Μελέτη υπήρξαν αντιδράσεις και από άλλους Έλληνες ευρωβουλευτές. Η ευρωβουλεύτρια της Πλεύσης Ελευθερίας Μαρία Ζαχαρία σχολίασε την αναφορά στους εργοδότες, θέτοντας το ερώτημα «Αλήθεια τώρα;» και υποστηρίζοντας την ανάγκη για δεσμευτικούς ευρωπαϊκούς κανόνες για την προστασία των εργαζομένων από τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους. Από την πλευρά του, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης χαρακτήρισε την αναφορά στους εργοδότες «υπέρβαση» και τάχθηκε υπέρ της ενίσχυσης των μέτρων για την προστασία της ψυχικής υγείας των εργαζομένων.

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