Δίκη για τα Τέμπη: Λιποθύμησε και αποχώρησε με φορείο ο Πάνος Ρούτσι (vid

Ο πατέρας του Ντένις Ρούτσι κατέθεσε στη δίκη των Τεμπών και λίγο αργότερα χρειάστηκε να αποχωρήσει από το δικαστήριο με τη συνδρομή του ΕΚΑΒ.

Με φορείο αποχώρησε από την αίθουσα του δικαστηρίου στη Λάρισα ο Πάνος Ρούτσι, μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσής του στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Ο πατέρας του Ντένις, που έχασε τη ζωή του στη σιδηροδρομική σύγκρουση, αισθάνθηκε αδιαθεσία και χρειάστηκε τη συνδρομή του ΕΚΑΒ, με ασθενοφόρο να τον μεταφέρει στο εφημερεύον νοσοκομείο.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του ούτε τα ακριβή αίτια του λιποθυμικού επεισοδίου. Η αποχώρησή του ήρθε λίγο μετά από μια ιδιαίτερα φορτισμένη κατάθεση, στην οποία μίλησε για τον γιο του, τις προσπάθειες της οικογένειας να μάθει τι ακριβώς συνέβη και το αίτημά του για πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.

Δείτε το σχετικό βίντεο που δημοσίευσε το onlarisa.gr:

«Θέλω να μάθω την αλήθεια»

Ο Πάνος Ρούτσι εμφανίστηκε ενώπιον του δικαστηρίου αποφασισμένος να περιγράψει τον αγώνα που δίνει εδώ και χρόνια για να λάβει απαντήσεις σχετικά με τον θάνατο του Ντένις. «Δεν θα σταματήσω μέχρι να μάθω πώς πέθανε το παιδί μου. Θα παλέψω μέχρι την τελευταία αναπνοή μου», ανέφερε στην κατάθεσή του.

Στη συνέχεια στράφηκε κατά του εφέτη ανακριτή Σωτήρη Μπακαΐμη, αμφισβητώντας χειρισμούς που, όπως υποστήριξε, έγιναν κατά την έρευνα για την τραγωδία. «Με ποιο δικαίωμα ο κ. Μπακαΐμης κατέστρεψε τα οστά; Με ποιο δικαίωμα κλείνει την υπόθεση; Με ποιο δικαίωμα φεύγει από το γραφείο του; Είμαστε εμείς για τα μπάζα, εμείς;», είπε χαρακτηριστικά.

Ο πατέρας του Ντένις αναφέρθηκε στη συνέχεια στον τρόπο με τον οποίο οι οικογένειες των θυμάτων βιώνουν όσα ακολούθησαν την τραγωδία, υπογραμμίζοντας ότι για τους συγγενείς η υπόθεση παραμένει μια ανοιχτή πληγή.

«Πρέπει να λογοδοτήσουν, να πουν την αλήθεια και μόνο την αλήθεια. Είναι μια πληγή που αιμορραγεί κάθε μέρα στο μυαλό μας και στην ψυχή μας», ανέφερε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ζήτημα των εκταφών, το οποίο ο ίδιος έχει θέσει επανειλημμένα στο επίκεντρο του αγώνα του. Ο Ρούτσι ζητά να πραγματοποιηθούν με διαδικασίες που, όπως υποστηρίζει, θα διασφαλίζουν την πλήρη διαφάνεια και θα επιτρέψουν στις οικογένειες να γνωρίζουν με βεβαιότητα τι συνέβη στους ανθρώπους τους.

«Θέλω να μάθω αν μέσα στο φέρετρο είναι μόνο το παιδί μου. Γι’ αυτό θέλουμε τις εκταφές με σωστό τρόπο. Εκεί κρύβεται όλη η αλήθεια», είπε ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του.

Λίγο αργότερα, η ένταση της διαδικασίας και η συναισθηματική φόρτιση είχαν ως αποτέλεσμα να αποχωρήσει από το δικαστήριο με φορείο, ενώ στο σημείο έσπευσαν διασώστες του ΕΚΑΒ.

Το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για εκταφή και περαιτέρω εξετάσεις έχει απασχολήσει επανειλημμένα τις δικαστικές αρχές και τη δημόσια συζήτηση γύρω από την υπόθεση των Τεμπών. Το 2025 είχε γίνει δεκτό το αίτημά του για τη διενέργεια τοξικολογικών και βιοχημικών εξετάσεων στη σορό του γιου του, έπειτα από πολυήμερη απεργία πείνας.

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