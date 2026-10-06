Influencer πίνει ραδιενεργό νερό επί 250 ημέρες: «Θεράπευε τα πάντα το 1929» (vid)

Influencer σχετικός με τα θέματα υγείας προωθεί την κατανάλωση ραδιενεργού νερού, αγνοώντας διδάγματα και επιστημονικές ανακαλύψεις περισσότερων από εκατό ετών.

Εν έτει 2026, influencer σχετικός με την υγεία ισχυρίζεται πως πίνει ραδιενεργό νερό για 250 συνεχόμενες ημέρες.

Στο πλαίσιο της ιστορίας της ανθρωπότητας, η επαφή μας με τα ραδιενεργά υλικά είναι σχετικά πρόσφατη. Ωστόσο, γνωρίζουμε εδώ και πάνω από έναν αιώνα ότι η ραδιενέργεια δεν είναι κάτι που πρέπει να πίνουμε σαν χυμό.

Ο ισχυρισμός του influencer: «Θεράπευε τα πάντα το 1929»

Σύμφωνα με τον λογαριασμό cultivateelevate στο Instagram, όλα αυτά θεωρούνται μια συνωμοσία που εμποδίζει τον κόσμο να δει τα «οφέλη» της ραδιενέργειας. «Το ραδιενεργό νερό θεράπευε τα πάντα το 1929)», αναφέρει η ανάρτηση.

«Το 1933 όταν εμφανίστηκε ο FDA των Ρότσιλντ το 1ο πράγμα που κυνήγησαν ήταν το νερό ραδίου… όχι τα εμβόλια, τον βρώμικο ηλεκτρισμό ή τα φυτοφάρμακα. Αναρωτιέμαι γιατί». Ο ίδιος ο influencer απαντά: «Οι υγιείς άνθρωποι δεν αποφέρουν μεγάλα κέρδη», συγκεντρώνοντας 13,5 χιλιάδες likes.

Ο ιδιοκτήτης του λογαριασμού, Ματ Ρέσκε, φαίνεται να πίνει από μια συσκευή της δεκαετίας του 1920 γνωστή ως Revigator. Πρόκειται για ένα κεραμικό δοχείο με πορώδη επένδυση που περιέχει μετάλλευμα ουρανίου, απελευθερώνοντας ραδόνιο στο νερό.

Πόσο ασφαλής είναι η κατάποση ραδιενεργού νερού;

Μελέτη του Εθνικού Ινστιτούτου Προτύπων και Τεχνολογίας (NIST) το 2010 έδειξε ότι αυτά τα παλιά δοχεία περιέχουν υψηλά επίπεδα ραδονίου, καθώς και τοξικά επίπεδα αρσενικού και μολύβδου.

Επιπλέον, ο Ρέσκε προωθεί την ιδέα να κοιτάζει κανείς απευθείας τον Ήλιο για να δυναμώσει τα μάτια του. Οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι είναι πάντα ασφαλέστερο να λαμβάνουμε ιατρικές συμβουλές από επαγγελματίες υγείας και ομότιμα αξιολογημένη επιστήμη, παρά από influencers που καταναλώνουν επικίνδυνες ουσίες από ραδιενεργά δοχεία.

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