Όποιος προλάβει: Ολόκληρο νησί στη Σκωτία πωλείται για 412.000 ευρώ – Πας μόνο με βάρκα

Το Hildasay, ένα ακατοίκητο νησί στα ανοιχτά των Shetland, πωλείται για £350.000, διαθέτει δική του προβλήτα και δύο λίμνες γλυκού νερού.

Μια διαφορετική ευκαιρία αγοράς έχει εμφανιστεί στη Σκωτία, καθώς ολόκληρο το νησί Hildasay, στα ανοιχτά των Shetland, διατίθεται προς πώληση για £350.000, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 412.000 ευρώ με την ισοτιμία της 5ης Οκτωβρίου 2026.

Το νησί καλύπτει 267 acres, δηλαδή περίπου 1.080 στρέμματα, και βρίσκεται στα δυτικά των Shetland. Η πρόσβαση σε αυτό γίνεται μόνο με σκάφος από την ηπειρωτική χώρα ή τα γειτονικά νησιά. Το Hildasay διαθέτει τη δική του προβλήτα, η οποία αποτελεί το βασικό σημείο πρόσβασης στο νησί.

Δύο λίμνες και ένα παραδοσιακό καταφύγιο

Στο νησί υπάρχει μεγάλη ακτογραμμή, ενώ το έδαφος ανεβαίνει σταδιακά και φτάνει περίπου τα 32 μέτρα στο υψηλότερο σημείο του. Υπάρχουν επίσης δύο λίμνες γλυκού νερού, ενώ ένα παραδοσιακό bothy, ένα απλό καταφύγιο που συναντάται στη σκωτσέζικη ύπαιθρο, προσφέρει προστασία από τις καιρικές συνθήκες. Το Hildasay φιλοξενεί ακόμη διάφορα είδη πουλιών και θαλάσσια και παράκτια άγρια ζωή. Οι μεσίτες που έχουν αναλάβει την πώληση το περιγράφουν ως ένα ιδιωτικό νησί με ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον και ιστορία.

Παρά το γεγονός ότι σήμερα είναι ακατοίκητο, το Hildasay είχε στο παρελθόν μια μικρή κοινότητα. Το 1891, περίπου 30 άνθρωποι ζούσαν στο νησί, με την αλιεία και τη λατόμηση γρανίτη να αποτελούν σημαντικές δραστηριότητες. Ο γρανίτης του Hildasay είχε χαρακτηριστικό κόκκινο-πράσινο χρώμα και εξορυσσόταν σε σημαντική κλίμακα. Για τη μεταφορά του προς το λιμάνι είχε κατασκευαστεί μικρή σιδηροδρομική γραμμή, τα ίχνη της οποίας παραμένουν στο τοπίο. Σήμερα, ανάμεσα στη βλάστηση, εξακολουθούν να υπάρχουν μεγάλα εγκαταλελειμμένα κομμάτια γρανίτη και κατάλοιπα της παλιάς σιδηροδρομικής γραμμής.

Το νησί που έγινε γνωστό ξανά στην πανδημία

Το Hildasay έγινε γνωστό και τα τελευταία χρόνια, όταν φιλοξένησε τον Chris Lewis, έναν άνδρα που ταξίδευε κατά μήκος των ακτών του Ηνωμένου Βασιλείου. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού, ο Lewis έμεινε στο νησί μαζί με τον σκύλο του, Jet, αφού είχε λάβει ειδική άδεια για να εγκατασταθεί στο μοναδικό σπίτι του νησιού. Αργότερα κυκλοφόρησε το βιβλίο «Finding Hildasay», στο οποίο κατέγραψε την περιπλάνησή του στις ακτές του Ηνωμένου Βασιλείου.

Το Hildasay είναι ένα από τα ακατοίκητα νησιά των Shetland και πλέον προσφέρεται προς πώληση για £350.000, περίπου €412.000. Η τιμή αφορά ολόκληρο το νησί, έκτασης περίπου 1.080 στρεμμάτων, το οποίο διαθέτει δική του προβλήτα, δύο λίμνες γλυκού νερού και ένα παραδοσιακό καταφύγιο, αλλά και μια ιστορία που συνδέεται με τη βιομηχανία και την αλιεία των Shetland.

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