Η ηλεκτρονική συσκευή που κανείς δεν αποσυνδέει κατά τη διάρκεια καταιγίδας και μπορεί να πάθει τη μεγαλύτερη ζημιά

Κατά τη διάρκεια μιας έντονης καταιγίδας, η σωστή αποσύνδεση των ηλεκτρονικών συσκευών είναι απαραίτητη για την αποφυγή ζημιών.

Κατά τη διάρκεια της βροχής, πολλοί επιλέγουν να παραμείνουν στο σπίτι. Μάλιστα, σε πολλούς αρέσει ιδιαίτερα να αράζουν, κάνοντας μαραθώνιο σειρών ή ταινιών.

Ωστόσο, όταν οι καταιγίδες συνοδεύονται από πολύ ισχυρή δραστηριότητα, συνιστάται να αποσυνδέουμε τις ηλεκτρονικές συσκευές από το ρεύμα, αν δεν θέλουμε να υποστούν βλάβη.

Είναι σαφές ότι, αν μια καταιγίδα μας βρει έξω από το σπίτι, αυτό που δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να κάνουμε είναι να καταφύγουμε κάτω από ένα δέντρο. Επίσης, πρέπει να προσέχουμε τις μεγάλες μάζες νερού, όπως τη θάλασσα, τα ποτάμια ή τις λίμνες. Αν όμως, ευτυχώς, μας βρει στο σπίτι και οι ηλεκτρικές εκκενώσεις είναι πολύ ισχυρές, οφείλουμε να βγάζουμε τις ηλεκτρονικές συσκευές από την πρίζα.

Το πιο σύνηθες είναι τα περισσότερα κτίρια να διαθέτουν αλεξικέραυνο για την απορρόφηση της ηλεκτρικής ενέργειας και ηλεκτρικά συστήματα προσαρμοσμένα σε πιθανές υπερτάσεις. Παρόλα αυτά, συνιστάται η αποσύνδεση όλων των ηλεκτρικών συσκευών από τις πρίζες. Αν και αυτό είναι κάτι που γνωρίζουμε, υπάρχει κάτι που συνήθως παραλείπουμε να κάνουμε και αποτελεί την κύρια αιτία προβλημάτων που προκαλούνται από τις ηλεκτρικές καταιγίδες: η προστασία της τηλεόρασης.

Το καλώδιο της κεραίας είναι το πιο σημαντικό

Κατά την αποσύνδεση των συσκευών στη διάρκεια μιας καταιγίδας, συνήθως αρκεί να απενεργοποιήσουμε το πολύπριζο ή να βγάλουμε απευθείας το φις από την πρίζα. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε τα υπόλοιπα καλώδια που είναι συνδεδεμένα σε αυτές τις συσκευές. Στην περίπτωση της τηλεόρασης, το απλό σβήσιμο ή η αποσύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας δεν αρκεί. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος σε αυτή την περίπτωση είναι το καλώδιο της κεραίας.

Κατά τη διάρκεια των ηλεκτρικών εκκενώσεων, το καλώδιο της κεραίας, η οποία συνήθως βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο του σπιτιού και, ως εκ τούτου, είναι επιρρεπής στο να δεχθεί χτύπημα από κεραυνό, μπορεί να μεταφέρει την υψηλή τάση απευθείας στην τηλεόραση και να προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημιά στα εσωτερικά της εξαρτήματα.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ