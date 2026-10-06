Ιστορική απόφαση Τραμπ: Πρώτη στρατιωτική εκτέλεση με εκτελεστικό απόσπασμα μετά από 60 χρόνια (vid)

Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε την εκτέλεση πρώην ταγματάρχη του αμερικανικού στρατού με εκτελεστικό απόσπασμα, στην πρώτη στρατιωτική εκτέλεση μετά από 60 χρόνια.

Ο Νιντάλ Μαλίκ Χασάν, πρώην ταγματάρχης και γιατρός του αμερικανικού στρατού, πυροβόλησε και σκότωσε 13 άοπλους Αμερικανούς στρατιώτες στο Φορτ Χουντ το 2009, τραυματίζοντας άλλους 32.

Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Πάρνελ, ανακοίνωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη Δευτέρα (5/10) ότι ο Υπουργός Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ, υπέβαλε τη σχετική σύσταση και ο Ντόναλντ Τραμπ την ενέκρινε. Αυτή θα είναι η πρώτη στρατιωτική εκτέλεση με εκτελεστικό απόσπασμα από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Η καταδίκη

Ο Χασάν καταδικάστηκε για 13 κατηγορίες φόνου εκ προμελέτης και 32 κατηγορίες απόπειρας φόνου από σώμα ένορκων που αποτελείτο από 13 αξιωματικούς, οι οποίοι πρότειναν ομόφωνα τη θανατική ποινή. Ο Πάρνελ δήλωσε ότι ο Χέσγκεθ θα καθορίσει τον χρόνο και τον τόπο της εκτέλεσης: «Η ημέρα της κρίσης για τον Χασάν έφτασε επιτέλους», έγραψε στο X.

Secretary of War Pete Hegseth has recommended — and President Donald J. Trump has approved — death by U.S. Army firing squad for convicted terrorist Nidal Malik Hasan, the jihadist who opened fire on unarmed American soldiers at Fort Hood in 2009. He killed 13 people and wounded 32 others while shouting “Allahu Akbar” during the attack. The Secretary of the Army will set the time and place of the execution. Judgement day for Hasan has finally come. October 5, 2026

Ο Χασάν, ψυχίατρος του αμερικανικού στρατού από τη Βιρτζίνια, σκότωσε 13 στρατιώτες στη βάση του Τέξας το 2009 και αργότερα παραδέχτηκε στο δικαστήριο ότι ήταν ο ένοπλος, ζητώντας συγγνώμη για «τυχόν λάθη».

Το χρονικό της επίθεσης

Κατά τη διάρκεια της στρατοδικείας του το 2013, δήλωσε ότι πίστευε πως προστάτευε τους Μουσουλμάνους και τους Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν. Οι δολοφονίες της 5ης Νοεμβρίου 2009 αποτελούν την πιο πολύνεκρη επίθεση εκτός μάχης που έχει σημειωθεί ποτέ σε αμερικανική στρατιωτική βάση.

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε σε ένα πολυσύχναστο ιατρικό κτίριο, όπου στρατιώτες που επρόκειτο να αναπτυχθούν περίμεναν για ιατρικές εξετάσεις και εμβόλια. Ο Χασάν είναι σήμερα ένας από τους τέσσερις κρατούμενους που βρίσκονται στη πτέρυγα μελλοθανάτων του αμερικανικού στρατού.

Ιστορική στρατιωτική εκτέλεση μετά από 65 χρόνια

Σύμφωνα με το στρατιωτικό δίκαιο, μια στρατιωτική εκτέλεση απαιτεί την έγκριση του Προέδρου των ΗΠΑ. Απαιτεί επίσης αναθεώρηση από ετεροβάθμιο δικαστήριο και τελεσίδικη απόφαση για τη νομιμότητά της προκειμένου να προχωρήσει. Το Εφετείο των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ έκρινε τη στρατιωτική θανατική ποινή ως αντισυνταγματική το 1983, αλλά αποκαταστάθηκε το επόμενο έτος με προεδρικό διάταγμα υπό τον τότε Πρόεδρο Ρόναλντ Ρίγκαν.

Εφόσον πραγματοποιηθεί, θα πρόκειται για την πρώτη εκτέλεση καταδικασμένου από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εδώ και 65 χρόνια.

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